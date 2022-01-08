罷昶團體選前之夜 呼籲下架不適任立委

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無黨籍台北市第5選區立委林昶佐罷免案9日即將投票，罷昶團體8日舉辦選前之夜，現場呼籲民眾一起用選票下架不適任立委，「戰鬥藍」發起人、中廣董事長趙少康（前右4）等人到場力挺中央社記者劉建邦攝 111年1月8日

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（中央社記者劉建邦台北8日電）無黨籍立法委員林昶佐罷免案，罷昶團體今天舉辦選前之夜，現場高喊下架不適任立委，中廣董事長趙少康等人呼籲9日出門投下同意罷免票。

台北市第5選區（中正、萬華）無黨籍立法委員 林昶佐 林昶佐小檔案 民國65年2月1日出生

學歷：台北大學企管系學士

經歷：立法委員、時代力量創黨工程隊總隊長、時代力量主席團成員、閃靈樂團主唱、國際特赦組織台灣分會理事長、行政院二二八基金會董事、獨立音樂協會理事長 看更多 關閉 罷免案9日投票。

罷昶團體「清林散昶」今天晚間在西門町紅樓廣場前方舉辦選前之夜，包含趙少康、前台北市長郝龍斌、前立委林郁方、孫文學校總校長張亞中、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹及多名國民黨台北市議員等人出席力挺。

趙少康說，立法委員不能替在地選民爭取榮譽，就要被下架，明天投票是在野黨、老百姓、公民團體展現力量發出怒吼時刻，一定要投同意罷免票，呼籲現場出席民眾跟親朋好友拉票。

張亞中指出，明天是中正萬華區民眾行使罷免權時刻，要讓做得不好民意代表下台，罷免活動是由公民團體代表，不是政黨間對決。

林郁方表示，沒有人可擔任立法委員還邊拍電影、開演唱會，要換掉不稱職立委，呼籲明天投同意罷免票。郝龍斌說，擔任立法委員應要維護在地民眾權益，呼籲現場出席活動的民眾返家後拉票，明天一定要出門投下同意罷免票。

罷昶團體晚會出現意外插曲，前台北市議員童仲彥找來舞者同台，並在台上跳舞唱歌，現場氣氛頓時轉換。罷昶團體發布聲明表示，童仲彥表演不是晚會既定安排流程，尊重童仲彥「路過」表演，但表演方式不盡認同，感謝所有支持罷免的力量。

活動最後在現場群眾高喊下架、罷免林昶佐達到高潮，順利結束。（編輯：張銘坤）1110108