中2立委補選、林昶佐罷免案 有投票權勞工應放假

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）台中市第2選區立委補選及立委林昶佐罷免案投票明天登場，勞動部提醒，具投票權且原屬工作日的勞工，雇主應依法讓勞工放假1天，工資照給，若雇主違法最高可處100萬元罰鍰。

第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選及台北市第5選舉區林昶佐罷免案，將於9日投開票。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，選舉投票日為勞動基準法所定的放假日，雇主應讓有投票權且當天原屬工作日勞工放假1日。

雇主如果需要具投票權的勞工於投票日出勤工作，黃維琛說，這必須在不妨礙勞工投票意願的前提下，徵得勞工同意，且雇主應加給出勤時段工資。

黃維琛舉例，如果勞工當天出勤工作，運用2小時投票、6小時上班，這6小時就要給加倍工資。

黃維琛也說，所謂放假「1日」指的是當日0時至次日0時的連續24小時，由於投票權僅能在投票當日行使，性質與一般國定假日不同，因此，投票日不得再與其他工作日對調實施。

黃維琛提醒，雇主不可以要求勞工提出已投票證明才給假，但如果雇主希望勞工證明要去投票，勞工可以提供投票通知或者是戶籍證明。

黃維琛說，雇主如果違反相關規定、不給有投票權勞工放假，依照相關法規可開罰新台幣2萬至100萬元。（編輯：郭諭儒）1110108