林靜儀選前之夜 陳柏惟台上哽咽：光榮會回來

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（中央社記者郝雪卿、蘇木春台中8日電）台中市第2選區立委補選明天投票，民進黨籍候選人林靜儀今天晚間舉辦選前之夜造勢晚會，前立委陳柏惟哽咽表示，要讓國民黨籍候選人顏寬恒輸2次，「明天我們的光榮會回來」。

台中市第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）立委補選9日投票，林靜儀今天晚間在烏日區日出廣場舉辦選前之夜造勢晚會，總統蔡英文、副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌，與競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟，以及民進黨籍立委余天、台灣基進黨主席陳奕齊等人皆到場站台。

陳柏惟在上台致詞時，造勢晚會氣氛來到最高潮，台下的支持者不斷呼喊「加油」，陳柏惟在台上一時情緒激動落淚，數次還因哽咽中斷宣講，台下支持者也不捨拭去淚水。

「民主會繼續走下去！」陳柏惟說，他在這個地方被罷免，也是台灣第一個被罷免的立委，這次要讓國民黨籍候選人顏寬恒輸2次、創下紀錄，「我們要用選票保護我們的家鄉，明天我們的光榮會回來。」

賴副總統致詞時表示，明天就要投票，感謝大家一路不怕風寒相挺，他希望明天台中第二選區，可以開出自由的花蕊，從此之後，中二選區的鄉親，可以自由作主，不用看別人的臉色，心中不用害怕做自己。

賴副總統說，他知道要達到這樣的目標，沒有那麼容易，需要勇敢的人出來帶領，這段時間顏家壟斷政治力量非常久，2013年前立委顏清標因為違法下台，陳世凱被徵召勇敢承擔，當時用「改變的志氣」作為口號，希望改變中二選區的文化。

賴副總統指出，當時一直到選前2週，警政署要陳世凱要穿防彈背心，因為擔心無法保護他的安全，陳世凱勇敢穿上防彈背心打拚，但可惜黑金勢力籠罩這個選區，最後差了1000多票敗選。

賴副總統說，2年前又有勇敢的陳柏惟，用理想與抱負感動鄉親，讓陳柏惟高票當選立委，在立法院守護台灣的安全，每天還來回台中與台北，落實基層服務，但輸不起的顏家家族，用法律漏洞、家族勢力罷免陳柏惟，但陳柏惟也說，改變就需要勇氣，遇到任何挫折不能退讓，希望大家用選票對抗不公不義。

此時，在台上的林靜儀與陳柏惟、陳世凱3人，一起擁抱、互相打氣，台下支持者也不斷呼喊加油口號，凍蒜聲也不絕於耳。

提到林靜儀過去的表現，賴副總統表示，林靜儀是一名專業立委，和勞工站在一起、照顧農民，也關心台灣前途，這次在需要的時候勇敢承擔，希望一棒接一棒，這一棒不能斷，林靜儀的心中沒有害怕，因為有鄉親、地方發展的需求，希望能獲得鄉親的支持，讓這塊土地能夠開出民主的花蕊。

賴副總統呼籲，明天大家不管多忙，都要出來投票，明天需要大家澆水，讓埋在土壤的種子，能夠發芽、成長與開花，如果大家團結，相信再大的困難都能對抗，一起寫下民主的新頁。（編輯：張銘坤）1110108