補選選前之夜 林靜儀：太陽就要出來一起投票改變

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（中央社記者郝雪卿、蘇木春台中8日電）台中市第2選區立委補選明天投票，民進黨籍候選人 林靜儀 林靜儀小檔案 生日：1974年2月12日

出生地：南投縣

學歷：中山醫學大學醫學研究所博士

經歷：

第9屆立法委員

民進黨中央黨部國際部主任

中山醫大附設醫院產科主任

行政院婦權會委員 看更多 關閉 晚間舉辦選前之夜造勢晚會。她說，明天太陽就要出來，只是被烏雲遮住；要一起改變，希望大家一起勇敢投票。

台中市第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）立委補選9日投票，林靜儀今晚在烏日區日出廣場舉辦選前之夜造勢晚會，總統蔡英文、副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌，與競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟，以及民進黨籍立委余天、台灣基進黨主席陳奕齊等人都到場站台。

林靜儀致詞表示，感謝這段時間以來民進黨與台灣基進黨團隊的支持，擔任醫生20年來，有機會用專業幫助他人是她的榮幸，像這一次有機會影響當地的政治文化，也是她的榮幸。

林靜儀說，這幾個月以來每天都被大家感動，讓她更有堅定決心，要為人民做出更大的貢獻，這段時間她看到很多年輕爸媽，與孩子對她的期待，希望能讓孩子們在民主自由的環境下長大。

林靜儀指出，過去擔任醫生看到患者因為病痛難過，她需要堅強有力地去幫忙解決；同樣的看到現在有惡勢力，她就要堅強站在鄉親面前，去為了不公不義的事，堅強站在這裡「這就是我的責任」。

林靜儀說，中二選區很辛苦，經過罷免、公投，現在還有一個補選，雖然這是民主過程，但卻是因為有政黨因為謀取私利，用很大的力量將陳柏惟罷免，接著遇到公投時，她每天宣講公投的重要性，因為不能讓不公義的公投，去把國家原先要走向國際發展的方向偏離。

林靜儀表示，這個選區非常重要，有港口、機場、高鐵站，甚至風電重要發展基地，這個地方非常有發展性，需要一個為地方發展、找資源、未來發展方向的立委。

林靜儀強調，過去這個選區選出的立委，都只為了家族的利益，不能再忍受這樣的不公不義，大家一定要站出來，現在已經看到陽光要出來了；只是被烏雲遮住，要一起改變，希望大家一起勇敢投票。（編輯：孫承武）1110108