中二補選投票 林靜儀：期待民主制度轉型重要一刻

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台中市第2選區立委補選9日投票，民進黨籍候選人林靜儀（前中）上午前往烏日區僑仁國小投票，她在進入投票所前使用酒精消毒手部。中央社記者蘇木春攝 111年1月9日

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市第2選區立委補選今天投票，民進黨籍候選人林靜儀上午前往投票，她表示，期待民主制度轉型很重要的一刻，她認為也是很感恩的一刻。

台中市第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）立委補選今天投票， 林靜儀 林靜儀小檔案 生日：1974年2月12日

出生地：南投縣

學歷：中山醫學大學醫學研究所博士

經歷：

第9屆立法委員

民進黨中央黨部國際部主任

中山醫大附設醫院產科主任

行政院婦權會委員 看更多 關閉 今天上午前往烏日區僑仁國小投票，遇到不少支持民眾加油打氣。

媒體提問是否對選舉感到緊張，林靜儀接受媒體聯訪時表示，她不會緊張，就是努力到最後一刻，團隊大家都非常辛苦，今天一早就開始在服務處坐鎮，議員們也在投開票所，確認投票是否順利。

至於昨天選前之夜晚會上，林靜儀與前立委陳柏惟、曾參選過中二選區立委的台中市議員陳世凱相擁，媒體提問是否為提前慶祝。林靜儀說，不是，是互相擁抱跟鼓勵，就像昨天副總統賴清德說的，每一個人來這裡挑戰選舉的人，都要提勇敢，這真的是很奇怪的事。

林靜儀說，選舉是民主制度給大家可以抉擇權力交給誰，去選擇好的、願意努力的候選人來做事，但是從陳世凱開始選舉的時候，卻要讓爸媽不要擔心，她聽了感覺很心疼，相信這一路我們在這裡努力過，都有一樣的心，要跟當地的民眾一起努力。

被問到投完票最想做的事，林靜儀表示，她想要回家看一下媽媽，已經好一陣子沒回家，昨天家人都有到造勢晚會現場，剛開始要選的時候，家人只是擔心太辛苦，後來覺得民進黨跟台灣基進整個團結一起努力，他們應該就比較放心一點。

進到投票所前，林靜儀遇到一名爺爺，帶著一對曾是她接生的雙胞胎為她加油打氣，林靜儀表示，她感到很感動，昨天選前之夜也有遇到她接生的孩子，有機會陪伴那麼多家庭，在他們生命中重要的時刻，是老天給她很艱苦的任務，就像現在有機會參與這場選舉，跟這個地方甚至全台灣的民眾，期待民主制度很重要轉型的一刻，她認為也是很感恩的一刻。

林靜儀說，選舉完除了既定謝票行程，想要花更多精神，一一感謝曾幫助的人，服務處每天都有很多志工幫忙摺文宣、發文宣，想要找機會感謝這段時間的服務處團隊夥伴跟志工。

媒體提問對選務跟秩序是否有信心，林靜儀說台灣的民主制度已經走到這麼成熟的一刻，希望選務都能順利進行，相信大家都很關注，相信有很多民眾主動關心這次的選舉。（編輯：陳仁華）1110109