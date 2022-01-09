台中婦人投票所前咖啡杯藏攝影機錄影 警蒐證勸離

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台中市第2選區立委補選9日投票，有民眾發現多個投開票所外，有人架設攝影機，甚至有婦人用咖啡紙杯內藏攝影機，對往來民眾拍攝。（林靜儀競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月9日

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市第2選區立委補選今天投票，有民眾發現多個投開票所外，有人架設攝影機，甚至用咖啡紙杯內藏攝影機，對往來民眾拍攝，警方獲報到場後都已勸離，是否違法則蒐證報請檢方認定。

台中市第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）立委補選今天投票，今天台中市天氣晴朗微涼，一早各投開票所除投票開始前，有民眾排隊等候外，投票大致順暢無須等候。

民進黨籍候選人林靜儀競選總部人員告訴中央社記者，上午多個投開票所，陸續有民眾及選監人員回報，投開票所外發現有人以攝影機拍攝往來民眾，包括編號232霧峰區霧峰國小、編號180烏日區九德國小等，都有民眾持攝影機拍攝，另龍井區龍山國小投開票所，有男子疑似手握計數器，已通知警方勸離。

其中九德國小的投開票所外，有1名婦人原先在30公尺外架設攝影機，警方獲報到場後勸離，婦人卻又拿出用咖啡紙杯內藏的攝影機拍攝，再次被警方勸離。

台中市選舉委員會告訴中央社記者，民眾若持攝影機於投票所30公尺內拍攝，若涉及妨害或擾亂投票者，將由檢警機關依刑法第147條規定蒐證後偵辦，可處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣1萬5千元以下罰金。

台中市警察局霧峰分局告訴中央社記者，上午接獲通報，霧峰國小外有民眾架設攝影機拍攝，警方前往查看，發現民眾架設點距離投開票所約150公尺，男子表示是拍攝道路路況，已當場勸離。

另外，九德國小案，台中市警察局烏日分局表示，經請示台中地檢署檢察官，先依規定抄錄婦人身分，並蒐集相關事證後勸離，將報請檢方認定是否違規做後續裁處。（編輯：卞金峰）1110109