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台中立委補選
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台中立委補選4/71

台中市立委補選投票率 兩陣營初估約55%

2022/1/9 15:34（1/9 17:19 更新）
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台中市第2選區立委補選9日上午8時至下午4時投票，上午天氣晴朗，民眾到台中烏日僑仁國小的投開票所投票。中央社記者吳家昇攝　111年1月9日
台中市第2選區立委補選9日上午8時至下午4時投票，上午天氣晴朗，民眾到台中烏日僑仁國小的投開票所投票。中央社記者吳家昇攝　111年1月9日
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（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市第2選區立委補選今天下午4時投票結束，由於選情激烈，加上天氣不錯，藍綠兩陣營初估，今天的投票率約在55%左右，可望超過前立委陳柏惟罷免案的51.72%。

台中市選舉委員會指出，中二選區包括沙鹿區、烏日區、大肚區、龍井區及霧峰區，總選舉人數為29萬5989人，共設258個投開票所。

根據台中市選委會統計數據顯示，中二選區立委補選的選舉人數中，以沙鹿區7萬3747人最多，依序為龍井區6萬2196人、烏日區6萬1395人、霧峰區5萬3253人、大肚區4萬5394人。

中二選區選戰激烈，各陣營都努力催票，加上今天天氣不錯，各投開票所投票踴躍，兩陣營在投票結束後初估，今天的投票率約在55%，可望超過前立委陳柏惟罷免案的51.72%投票率。（編輯：吳協昌）1110109

（中央社記者蘇木春、趙麗妍、郝雪卿台中9日電）台中市第2選區立委補選今天投票，今天天氣晴朗提高民眾外出投票意願，藍綠陣營皆預估，此次補選可望衝破5成投票率，更有場邊人士預估可能會達5成5左右。

台中市第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）立委補選今天投票，今天台中市天氣晴朗微涼，一早各投開票所除投票開始前，有民眾排隊等候外，投票大致順暢不須等候。

場邊人士預估表示，到中午時投票率已近5成，預估到下午4時投票結束，應該會超過上次前立委陳柏惟罷免案的投票率，可能會達5成5左右。（編輯：陳仁華）1110109

台中市第2選區立委補選9日上午8時至下午4時投票，位於沙鹿保安宮的投開票所一早就有不少民眾排隊等候投票。中央社記者吳家昇攝　111年1月9日
台中市第2選區立委補選9日上午8時至下午4時投票，位於沙鹿保安宮的投開票所一早就有不少民眾排隊等候投票。中央社記者吳家昇攝　111年1月9日
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