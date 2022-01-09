中二補選投票 台中選委會：中午前未接獲違規通報

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台中市第2選區立委補選9日投票，一早陸續有民眾前往投票，投票大致順暢不須等候。圖為烏日區僑仁國小的投開票所。中央社記者蘇木春攝 111年1月9日

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市第2選區立委補選今天投票，台中市今天天氣晴朗微涼，一早就有民眾陸續前往投票，台中市選委會表示，截至中午前未接獲違規案件通報，預估晚間7時過後選舉結果就會出爐。

台中市第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）立委補選今天投票，今天台中市天氣晴朗微涼，一早各投開票所除投票開始前，有民眾排隊等候外，投票大致順暢不須等候。

台中市選舉委員會告訴中央社記者，截至中午前尚未有違規案件通報，投票秩序平穩順暢，預估晚間7時過後，投票結果就會出爐。

台中市選委會表示，本次立委補選共開設258個投開票所，選舉人數共29萬5985人，投票時間至今天下午4時止；提醒民眾，依公職人員選舉罷免法規定，政黨及任何人不得於投票日從事競選、助選或罷免活動。

另外，在投票所四周30公尺內，喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5000元以下罰金。（編輯：陳仁華）1110109