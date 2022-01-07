顏清標掛急診住院 光田醫院：血壓不穩有腸胃炎、脫水狀況

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標6日因頭暈就醫，診斷有腸胃炎、脫水、血壓不穩狀況。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春、趙麗妍台中7日電）台中第2選區立委補選倒數，國民黨候選人顏寬恒今天證實父親顏清標住院。光田綜合醫院今天表示，顏清標因頭暈就醫，診斷有腸胃炎、脫水、血壓不穩狀況，仍須住院觀察。

台中市第2選區立委補選9日投票，選戰倒數，昨天有網友在社群網站Dcard發文，疑似在光田醫院看見大甲鎮瀾宮董事長顏清標就醫身影。

光田綜合醫院策略長孫茂勝今天接受媒體聯訪表示，顏清標昨天下午4時多，因頭暈不適到急診就醫，經檢查後，診斷為腸胃炎、脫水，因有血壓不穩狀況，需要進一步檢查治療，所以收治住院。

媒體問，大學生所拍攝顏清標在急診的照片，沒有心電圖、也無點滴，設備簡陋。對此，孫茂勝指出，顏清標就醫時為他安排具有隱私的地點，讓他可以得到好的休息，網友拍攝的照片，是在醫生診斷前，一旁的儀器原本就擺放在旁邊，和顏清標的病況無關，他也在醫師診斷後接受治療。

顏寬恒今天在位於大肚區的服務處，準備登上掃街車隊前接受媒體聯訪時表示，「爸爸因為長期勞累，身體不舒服」，在旁人的攙扶下到醫院掛急診，狀況已經有比較穩定，謝謝大家關心。

台中市第2選區立委補選9日投票，國民黨候選人顏寬恒父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標6日傳出因身體不適、急診就醫，顏寬恒（右）7日證實顏清標住院。（顏寬恒競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月7日

顏寬恒說，因為現在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫期間，醫院有管制而未見到顏清標，昨天下午就醫後，院方也做了檢查，血壓到當晚也有穩定下來，讓他盡量休息。

媒體提問，顏清標是否因被媒體詢問母親墓地違法因此氣到身體不適。顏寬恒思考許久之後回應：「謝謝大家關心。」

媒體追問，民進黨質疑顏清標母親的墓地合法性，是否也要檢討總統蔡英文家族的祖墳。顏寬恒表示，現在不談這個事情，「只希望爸爸的身體能夠好好恢復」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於媒體提問，網友質疑Dcard上的爆料文，都是同一所大學生留言，認為爆料是造假。顏寬恒表示，他現在最擔心的就是顏清標的身體，「有誰會去用自己長輩的身體狀況去散播？」

顏家親友指出，62歲的顏清標在2020年5月接受換肝手術，近來，他操勞立委補選選情以及家族房地產、違建問題，加上連日茹素，昨天身體不適就醫。因他曾接受過換肝手術，飲食需補充優質蛋白質，院方憂心他營養不夠，因此收治住院。（編輯：郭諭儒）1110107