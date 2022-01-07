顏清標不適掛急診住院 林靜儀：祝早日康復

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（中央社記者蘇木春台中7日電）台中市第2選區立委補選進入倒數，國民黨候選人顏寬恒的父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標身體不適掛急診住院。民進黨候選人林靜儀今天指出，祝顏清標早日康復，呼籲大家注意保暖。

台中市第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）立委補選9日投票，選戰進入倒數，林靜儀今天上午在總統府國策顧問紀政、立法院副院長蔡其昌等人陪同下，前往烏日區玉闕朝仁宮參拜，接著登上掃街車隊拜票。

針對顏清標因身體不適住院，林靜儀接受媒體聯訪時表示，這幾天在掃街天氣變冷，救護車出入很多，相信急診室應該是比較忙碌的狀況，祝福顏清標身體健康、早日康復。

她說，天氣變冷，慢性病患者與長者的身體壓力會比較大，請大家一定要注意保暖、適當補充水分，注意身體狀況。

林靜儀表示，網友在網路爆料顏清標住院，這樣做不太好，建議大家在急診室時，不要侵犯別人的隱私，還把照片拍出，這樣的行為不太好。

媒體提問，網路爆料是某一所大學生貼文，下方許多留言也都是同一所大學的學生，被其他網友質疑爆料是造假。

對此，林靜儀說，利用別人生病在急診室的這樣事情炒作議題，這種行為不太可取，不論是哪所學校的學生，請同學要有隱私的概念，相關醫院也應該安排較私密的空間。

蔡其昌表示，看到林靜儀聲音沙啞，感覺她這陣子勤跑基層身體有些疲憊，但她的精神依舊非常好。

蔡其昌指出，最後這段時間要向中二選區的鄉親拜託，大家希望改變，「已經到了隧道口，陽光就在前面」，這最後一哩路大家陪林靜儀一起走完，有信心會贏得勝利。（編輯：戴光育）1110107