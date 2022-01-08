選前之夜神秘嘉賓？顏寬恒：就是我們的鄉親

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台中市第2選區立委補選9日投票，對於媒體詢問選前之夜是否會有神秘嘉賓，國民黨籍候選人顏寬恒（前）8日表示，「神秘嘉賓就是我們的鄉親」。（顏寬恒競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年1月8日

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（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市第2選區立委補選明天投票，選前之夜民進黨籍候選人林靜儀邀請正副總統站台，媒體詢問國民黨籍候選人顏寬恒是否有神秘嘉賓，他表示：「神秘嘉賓就是我們的鄉親。」

台中市第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）立委補選9日投票，顏寬恒今天上午在烏日區登上掃街車隊拜票。預計晚間6時從沙鹿區的競選總部出發，徒步掃街，接著走進造勢晚會會場。

針對顏寬恒的父親顏清標前天到醫院就醫後的狀況，顏寬恒今天拜票前接受媒體聯訪時表示，希望他多休息，他按照醫院規定安排，都是在醫院休息。

媒體提問，林靜儀邀請總統蔡英文與副總統賴清德站台，是否覺得自己孤伶伶。顏寬恒說，不會孤伶伶，有很多鄉親陪伴，也有很多好朋友支持助講與鼓勵，近2個多月來，所有政論節目攻擊抹黑與造謠，但他還是得到鄉親的鼓勵，很感動、也很感謝。

媒體追問，今天晚間選前之夜，是否會有神秘嘉賓，顏寬恒說：「神秘嘉賓就是我們的鄉親。」

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至於民進黨籍立委林楚茵在臉書爆料，顏家位於南屯的招待所只拆除占用國土部分，但違建部分都沒拆。顏寬恒回應，一切按照監管單位與法律程序處理。

媒體詢問，昨天晚間賴副總統為林靜儀站台時，呼籲顏家「金盆洗手」的看法。顏寬恒說，父親與他的從政過程，每一次選舉都經過鄉親檢驗，也都經過鄉親認同，在選舉過程及選後地方服務，對選民的承諾都一一實現，完成選民付託，所以「人民才是主人，請記住」。（編輯：郭諭儒）1110108