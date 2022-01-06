選前之夜為顏寬恒站台？朱立倫：把空間還給選民

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

選前之夜是否為候選人顏寬恒（前右2）站台，國民黨主席朱立倫（前左2）6日說，應把空間還給選民。圖為去年11月朱立倫宣布由顏寬恒代表國民黨參加台中第2選區立委補選。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北6日電）台中市第2選區立委補選9日投票，選前之夜是否為候選人顏寬恒站台，國民黨主席朱立倫今天說，應把空間還給選民，不要這麼多的政治口水與外來力量。

台中市第2選區立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票。

朱立倫上午出席公益慈善籃球活動開幕，被問到選前之夜是否南下挺國民黨台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒時說，吵了一個多月，應把空間還給當地選民、立委候選人，讓選民思考誰能為民眾服務，誰是好的候選人，不要這麼多的政治口水、這麼多外來力量。

朱立倫說，疫情再起，民眾最關心的是到底影響台灣有多大，對國家領導人與縣市首長，最重要是做好防疫工作。

至於林昶佐罷免案前夕，是否會去站台，朱立倫說，罷免案是由公民團體所提，國民黨扮演協助角色，不必變成政黨對決，讓台北市中正、萬華地區的朋友好好思考，誰能為地方爭取權益，誰能保護中正萬華的民眾。

此外，國民黨立委傅崐萁接受廣播訪問時表示，前高雄市長韓國瑜2024年總統大選不是沒機會；朱立倫說，他不會對任何發言做延伸性、無限上綱的解讀，現階段大家最關心的是民生、健康安全議題，以及民眾能否做好防疫。（編輯：謝佳珍）1110106