林靜儀勝選府院黨團體戰成功 雙林雙贏扳倒顏家

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（中央社記者葉素萍、蘇龍麒台北9日電）台中市第二選區立委補選，民進黨的林靜儀大勝國民黨顏寬恒；民進黨內人士分析，當初快速拍板由林靜儀出征，林靜儀的個人特質與問政成績與對手顏寬恒對比明顯，再加上綠營團結、正面對決戰略奏效，最後成功翻轉顏家版圖。

台灣基進前立委陳柏惟遭罷免後，相較於顏寬恒是否代表國民黨出征，態度曖昧，民進黨則是快速拍板由林靜儀出征。

民進黨立委吳思瑤受訪表示，從公投到台中立委補選，連二次翻轉藍綠結構，這對綠營是很大的振奮，顯示熱戰策略奏效。

吳思瑤說，林靜儀臨危受命，能有好成績，代表社會對顏家的不信任感，即便顏家地方議員、組織再強，但中間、年輕選民站出來，拉高了投票率，也稀釋顏家的組織票，顏家長久經營的地方勢力受到很大打擊。

吳思瑤認為，相較國民黨要角對於是否為顏寬恒站台的莫衷一是與不團結，且站在社會價值對立面，民進黨這次在台中補選，各派系齊力，一個團結的政黨，終於瓦結地方的黑金特權，未來的市長模式打團結戰，民進黨大有可為。

吳思瑤說，台中市長盧秀燕過去被認為沒什麼負評，這次被貼上不敢打擊特權的標籤，這將是盧秀燕未來面對市長連任的困境。

台中市第2選區立委補選，民進黨籍候選人林靜儀競選總部主委林佳龍（右）5日陪同林靜儀（左）在霧峰區展開車隊掃街拜票。（林靜儀競選總部提供）

民進黨籍台中市第2選區立委候選人林靜儀（前左6）8日晚間舉辦選前之夜造勢活動，總統蔡英文（前左7）及前台灣基進立委陳柏惟（前左8）皆現身相挺，呼籲選民支持，台下熱情旗海飄揚。中央社記者吳家昇攝 111年1月8日

總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等府院黨要角都投入中二補選，以及反對台北市中正萬華立委林昶佐罷免案，蔡、賴接連站台，猶如總統大選規格。

有意挑戰台中市長大位的立法院副院長蔡其昌、立委何欣純也積極輔選；民進黨公職跨區站台，即使林靜儀不能現身，黨公職們仍排班站街頭、掃市場，傾全黨之力打這場選戰；此外，台灣基進與陳柏惟也與民進黨分進合擊。

民進黨內派系人士認為，官邸會議很關鍵，擔任林靜儀競選總部主委的林佳龍，在官邸會議上向蔡總統建議民進黨應總動員輔選林靜儀，再加上戰術清晰，包括空軍、陸軍、監票、反賄選，每個動作做到位，一步步累積勝選關鍵。

黨內派系人士指出，六都直轄市長選舉，由蔡總統布局；不過，台中立委補選這仗，已經把盧秀燕打出破口，民進黨要在年底台中市長勝選，並非不可能；林佳龍操盤林靜儀打出勝戰後，林佳龍接下來的動向也值得關注，立委補選這仗顯示，林佳龍還是一位戰將，至於未來黨要怎麼規劃，相信會有最妥善安排。

有意投入2022基隆市長選戰的民進黨立委蔡適應說，從公投到這次的補選與罷免案，可說都是對民進黨執政的「肯定投票」，過去兩年民進黨政府在防疫與經濟成長的努力，普遍得到民眾的認同，因此才能贏得公投與補選、罷免案的勝利。

展望年底九合一選舉，他表示，民進黨執政能做得好是最重要的事。不過，蔡適應說，連續兩場肯定投票後，對民進黨年底選戰一定有氣勢上的提升，也希望這股氣勢能夠持續到九合一選戰。（編輯：蘇志宗）1110109