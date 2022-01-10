立委補選罷免雙輸 朱立倫：我會扛起責任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國民黨主席朱立倫（前中）10日在台南接受媒體聯訪時表示，對選舉的失敗或責難，他一肩扛起，但對未來要做的事，尤其是民主制衡，絕不能停下腳步。中央社記者楊思瑞攝 111年1月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北10日電）台中立委補選、林昶佐罷免案，國民黨雙輸，黨主席朱立倫領導遭質疑。朱立倫今天表示，他會扛起責任，吸取教訓，加緊深入檢討改進，為下一場戰役做準備。大家一起努力凝聚成最強的隊伍，迎向未來的勝利。

台中第2選區立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案，國民黨雙輸，許多藍營支持者灌爆朱立倫臉書，要求下台負責；朱立倫昨天未出席國民黨開票後記者會，僅由文傳會主委凌濤對外說明，並指朱立倫承接的任務到此為止，引發黨內議論。

國民黨立委李德維上午透過臉書表示，請朱立倫出來面對敗選結果。國民黨在一個月輸掉3場選舉，連記者會都不開了，敗選已經很難堪，危機處理成這樣，一個孬字貼上身，支持者將從寒心變唾棄。

戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康也在臉書發文，責任是延續的，沒有前後任之分，身為現任黨主席，即使發生自己不樂見的事，還是要面對、戰勝它，不要閃躲，因為躲也躲不掉。

國民黨台北市議員游淑慧臉書發文表示，輸就一起認、一起擔、一起扛，無需搶做責任和時序切割，這於事無補，且讓人驚愕。再三受挫，不找戰犯，但總要自省檢討、勇敢面對，粉飾太平或避重就輕只會增加負評。

黨內人士則指出，組發會今天召開例會檢討補選及罷免結果，主委許宇甄會中再次提到朱立倫是承擔者也已經盡力，讓與會成員不滿，認為現在應該針對敗選趕快進行檢討，但黨中央還在分前任、現任，這樣如何跟黨員及支持者交代。

面對黨內批評聲浪，朱立倫在李德維臉書留言表示，這段時間大家都辛苦了，他會扛起責任，過去的每一次戰役都不會白費，國民黨吸取教訓，加緊深入檢討改進，為下一場戰役做準備。大家一起努力，將國民黨凝聚成一支最強的隊伍，迎向未來的勝利。

朱立倫也在游淑慧臉書留言說，他會負起責任檢討改進，讓國民黨為下一場關鍵戰役做好準備。在國民黨這個大家庭，沒有人是局外人，大家一起讓國民黨成為敢戰、善戰的隊伍，是一家人，就一起拚。

此外，媒體報導稱，組發會例行會議出現與會者不滿黨中央的聲音。組發會透過新聞稿表示，今天會議為每週例行內部主任會議，針對每週工作報告與工作任務進行討論，皆在討論年底選戰細節規劃，過程平和；匿名者的爆料是子虛烏有，刻意製造黨內紛爭，有必要嚴正聲明，以正視聽。（編輯：謝佳珍）1110110