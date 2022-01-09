顏寬恒2連敗 家族爭議多、未來政治路難度增高

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台中市第2選區立委補選9日投開票，國民黨籍候選人顏寬恒（右3）晚間出面承認敗選，他也感謝競選團隊，無論天氣好壞，陪伴他一步一腳印，大街小巷爭取鄉親的認同。中央社記者趙麗妍攝 111年1月9日

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（中央社記者蘇木春台中9日電）國民黨台中市第2選區立委候選人顏寬恒，在父親顏清標卸下立委職務後，出征選戰多次，此次補選，顏家爭議被攤在陽光下，且顏寬恒吞下連2敗，未來顏家政治走向也投下未知數。

台中市立委第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區），區域跨越海線與屯區，長期是顏家勢力範圍，顏寬恒的父親顏清標為台中海線地方派系黑派大老，自里長、縣議員、省議員、台中縣議長一路到立委，顏清標自基層做起，地方扎根深厚，多次選舉皆以大幅票數差距，大敗對手並贏得選戰。

顏清標在民國102年被控違反貪污治罪條例，遭最高法院宣告褫奪公權，喪失立委資格，立委補選由顏清標兒子顏寬恒出征，民進黨派陳世凱參戰，補選結果由顏寬恒勝出，105年顏寬恒連任成功，總計顏家父子擔任民意代表時間逾25年。

109年顏寬恒爭取連任，民進黨選擇與台灣基進黨合作，推出的人選陳柏惟靠著犀利口才及堅強戰鬥力，成功擊敗顏寬恒，跌破不少人眼鏡，這也是顏家在政壇上首次吞下敗仗，大爆冷門。

陳柏惟上任1年2個月後，遭罷免團體「刪Q總部」發起罷免，顏寬恒在罷免投票1個多月前，突然宣布以義工身分參與罷免活動。去年10月23日罷免投票，罷免票同意票通過門檻，陳柏惟成為第一個被罷免成功的立委。

陳柏惟遭罷免後，被視為補選熱門人選的顏寬恒一度神隱，直到罷免案投票後超過2週，才在國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕的陪同下，出面宣布參選，顏清標也出面為顏寬恒力挺。

但在顏寬恒宣布參選後，除被指控選舉座談會提供的餐食涉嫌賄選，家族接連被爆料招待所違建占用公保地、家族豪宅占用國有財產署土地，及黃昏市場疑似違建等爭議，甚至台中捷運藍線規劃增設正英站在顏家土地附近，也被外界質疑中市府圖利顏家。

選前4天，顏清標因被媒體詢問母親墓地是否違法，因此氣到身體不適，因而到醫院掛急診住院，讓選前投下震撼彈。

今天補選投票，開票結果，民進黨籍候選人林靜儀擊敗顏寬恒，也讓顏寬恒連2次吞下敗仗。回顧2020年中二選區立委選舉，投票率達77.2%，台灣基進黨陳柏惟得票11萬2839票，顏寬恒得票10萬7766票，陳柏惟以5073票的差距勝選。

今天補選，民進黨候選人林靜儀得票8萬8752票、顏寬恒得票8萬912票，投票率僅58.26%，但雙方的票數差距卻拉大，林靜儀以7840票的差距勝選，顏寬恒輸的票比上次立委選舉還要更多。

地方人士表示，此次立委補選結果顏寬恒吞敗，主因競選期間外界對顏家家族以放大鏡檢視，過去的家族爭議也逐一被攤在陽光下，對於未來顏家家族的政治生命與走向，未來政治路難度增高、荊棘滿布。

立法院副院長蔡其昌晚間表示，不能用一場選舉來看顏家的勢力是否衰減，但代表中二選區人民不希望看到政治人物，為自己的家族利益去發聲，不希望看到政治人物充滿特權，人民希望改變，這就是他在這場選舉所看到的訊號，祝福顏寬恒未來可能在其他領域，找到可以發揮的地方。（編輯：卞金峰）1110109