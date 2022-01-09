蘇貞昌致電林靜儀、林昶佐 期許在立院表現亮眼

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（中央社記者陳俊華台北9日電）台中市第二選區立委今天補選，民進黨籍候選人林靜儀當選、無黨籍立委林昶佐罷免案遭否決。行政院長蘇貞昌致電兩人，盼經過選民考驗後有亮眼表現，並致電前立委陳柏惟，期許能繼續努力。

台中市第二選區立委補選及台北市第五選區立委罷免案今天投票。投票結果由民進黨推薦的林靜儀當選；林昶佐罷免案則因同意票未達通過門檻，遭否決。

行政院發言人羅秉成晚間透過媒體群組表示，蘇貞昌特別感謝兩選區的選民，也感謝選務人員、警察以及第一線防疫人員近期的辛勞，才能讓相關作業順利進行。

羅秉成表示，蘇貞昌稍早致電台灣基進前立委陳柏惟，對陳柏惟無端被罷免表達惋惜，期許陳柏惟繼續努力；蘇貞昌也致電林靜儀，恭賀林靜儀勝選。另外，蘇貞昌致電林昶佐，對於能成功留住一位優秀的立委表達欣慰。蘇貞昌期許兩名委員，在歷經選民的考驗後，未來在立法院能有更亮眼的表現。

羅秉成說，選舉活動已經結束，台灣社會透過一次又一次的公投與選舉，讓民主制度能夠愈臻成熟，也讓公共政策的理性討論，以及選賢與能的思辨能夠在生活中如呼吸般正常，這已是台灣民主的日常，也要繼續守護台灣防疫的日常。

羅秉成指出，近日國際疫情嚴峻，國內也出現零星本土確診病例，雖都有脈絡可循，蘇貞昌也特別呼籲民眾持續遵守指揮中心公布的規範指引，注意相關防疫措施，團結防疫，一起守住台灣的民主和經濟，守護自己的家園。（編輯：蘇志宗）1110109