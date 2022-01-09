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林昶佐罷免案
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林昶佐罷免案10/50

林昶佐驚險挺過罷免連任有挑戰 是否入民進黨受關注

2022/1/9 19:36（1/9 19:49 更新）
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無黨籍立委林昶佐罷免案9日投開票，晚間開票完成，同意票未達罷免門檻；林昶佐（前中）發表談話，感謝支持者讓他守住中正、萬華區。中央社記者張皓安攝 111年1月9日
無黨籍立委林昶佐罷免案9日投開票，晚間開票完成，同意票未達罷免門檻；林昶佐（前中）發表談話，感謝支持者讓他守住中正、萬華區。中央社記者張皓安攝 111年1月9日
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（中央社記者王揚宇台北9日電）從樂壇轉進政壇，林昶佐連任兩屆中正萬華區立委，這次遭到罷免考驗，在兼任民進黨主席的總統蔡英文率全黨力挺之下，驚險過關，但也顯現連任挑戰；未來林昶佐是否加入民進黨，備受關注。

無黨籍立委林昶佐罷免案開票完成，台北市選舉委員會統計，同意票5萬4813張、不同意票4萬3340張，投票率41.93%，同意票距離罷免門檻尚差3943張。

2014年太陽花學運後，林昶佐參與組成時代力量，政壇第一戰2016年立委選選舉獲民進黨支持，他以49.52%的得票率，擊敗地方實力雄厚的資深立委林郁方，開啟政壇之路。

時代力量2019年發生路線爭論，林昶佐同年8月退黨成為無黨籍，在民進黨再度禮讓下，2020年立委選舉再此打敗勁敵林郁方，順利連任。

林昶佐在立院期間，除選區經營，長期關心人權議題的他，分別擔任台灣國會香港友好連線、台灣國會西藏連線會長，並支持同婚和轉型正義等議題。

除了與民進黨友好，林昶佐和台北市長柯文哲的關係也不錯，民進黨與柯文哲在2018年市長選舉分道揚鑣，林昶佐仍保持友善，柯文哲近日透露林昶佐當時還是幫他。

林昶佐這次面臨被罷免危機，起因是在台北市環南市場批評柯文哲防疫，但柯文哲在此次罷免過程保持中立，民進黨則從蔡總統以降全力支援，協助林昶佐度過難關。

民進黨有意經營中正萬華區的人不少，2020立委選舉時，就傳出前市議員有意爭取參選，林昶佐在罷免案中有驚無險，但同意票多於不同意票狀況下，也為他的立委連任之路埋下變數。

此外，林昶佐在面臨罷免時，曾表態從不排除加入民進黨，未來是否入黨，將是他確定留在立院後，令人關注的議題。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1110109

無黨籍立委林昶佐罷免案投票率41.93%，同意票距離罷免門檻尚差3943張，罷免未通過。（中央社製圖）
無黨籍立委林昶佐罷免案投票率41.93%，同意票距離罷免門檻尚差3943張，罷免未通過。（中央社製圖）
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