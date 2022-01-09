蔡總統：補選罷免已結束 此刻全力穩住疫情

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（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文今天說，補選、罷免案都已經結束了，此刻面對新一波本土疫情，最重要的任務是全力穩住疫情，中央地方會持續加緊防疫，也請大家盡快接種疫苗；副總統賴清德說，台灣也該是收拾內耗紛爭，繼續向前。

蔡總統晚間透過臉書指出，今天台中第二選區舉行立委補選，要恭喜林靜儀當選，也謝謝林靜儀在這段日子的努力，最終獲得鄉親的肯定。她相信林靜儀在接下前立委陳柏惟的棒子後，一定會盡全力照顧中二選區的鄉親，民進黨也會全力支持林靜儀。

蔡總統說，台北市中正萬華立委罷免案結果出爐，立委林昶佐也繼續留在國會，希望他為中正萬華的選民、為台灣繼續加油。

蔡總統表示，要謝謝所有出來投票的民眾，為台灣的民主盡一份心力，守護台灣的民主；補選、罷免案都已經結束了，此刻面對新一波本土疫情，最重要的任務是全力穩住疫情，中央地方會持續加緊防疫，也請大家盡快接種疫苗。

蔡總統說，台灣還有很多考驗，人民更期待對於接下來的經濟發展、能源轉型、國防安全和外交工作等繼續打拚，要繼續團結努力，一起克服各種挑戰。

另外，副總統賴清德也透過臉書發文「團結堅定繼續前進」；他說，民主的真諦在於竭盡努力爭取更多的支持，也要持續傾聽不同意見的聲音；不管是中二選區補選或萬華中正罷免，都在艱困中走到了令人欣慰的結果。感謝這兩個選區的選民，讓台灣的民主再一次贏得勝利。

他說，這些日子以來的紛紛擾擾，終於能在今天畫下休止符，而台灣也該是收拾內耗紛爭，繼續向前的時刻了；林靜儀一定會在國會全力以赴，而林昶佐罷免沒過門檻，清楚表達國人對報復式罷免這種耗損民主能量行徑的厭惡。

賴副總統感謝選民用智慧與選票，撥開雲霧、止紛休爭，民主路程漫長而艱辛，穩步前行，而國家的內外挑戰接踵而至，年節前的疫情控制是當前大事，選舉已經結束，團結彼此，守護台灣，繼續向前。（編輯：蘇龍麒）1110109