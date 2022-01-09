林昶佐罷免案未通過 罷昶團體：雖敗猶榮

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罷昶團體9日表示，立委林昶佐罷免案未通過但同意票多於不同意票，代表林昶佐應檢討沒有獲得選民信賴。圖為罷免案領銜人周世雄。中央社記者郭日曉攝 111年1月9日

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（中央社記者劉建邦、林長順台北9日電）無黨籍立委林昶佐罷免案未通過，但同意票數接近門檻。罷昶團體今天表示，同意票多於不同意票，雖敗猶榮，代表林昶佐應檢討沒有獲得選民信賴。

台北市第5選區（萬華區、中正區21里）無黨籍立委林昶佐罷免案今天投開票。據台北市選舉委員會統計，同意票5萬4813張、不同意票4萬3340張，投票率41.93%，同意票距離罷免門檻尚差3943張。

罷昶團體「清林散昶」領銜人周世雄、發言人高毓安、總指揮姚冠均晚間6時在廈安里里民活動中心內開票中心接受媒體聯訪。

高毓安說，感謝在地民眾及公民團體支持，雖然未達門檻，但同意票多於不同意票，意味著林昶佐未獲當地選民信賴，林昶佐後續應檢討如何面對在地選民，且公民力量不會解散或消失。

姚冠均、周世雄表示，5萬餘張不同意票代表多數當地選民不信任林昶佐，雖敗猶榮，祝福也呼籲林昶佐應警惕，希望他在後續任期替中正萬華區帶來更多建設，且從這次罷免案看出，台灣民主還可繼續深化。

台北市選舉委員會公布，罷免須有效同意票多於不同意票數、且同意票數達選區選舉人總數1/4以上才成立；以第5選舉區立委投票人人數23萬5024人計算，罷免門檻為5萬8756票。罷免案實際投票結果，以中選會公告為準。

台北市第選5舉區包含萬華區全區及中正區21里。2016年立委選舉，林昶佐代表時代力量拿下8萬2650票（得票率49.52%）擊敗國民黨林郁方；2020年林郁方再度挑戰失利，林昶佐以無黨籍取得8萬1853票（得票率44.91%）連任成功。（編輯：李錫璋）1110109