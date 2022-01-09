林靜儀不到2個月翻轉選情 堅定女醫補選勝出展爆發力

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民進黨籍候選人林靜儀（右）9日以8萬8752票贏得台中市第2選區立委補選，她與前立委陳柏惟（左）共同感謝選民支持。中央社記者吳家昇攝 111年1月9日

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（中央社記者王揚宇台北9日電）婦產科醫師、前民進黨不分區立委林靜儀，在基進黨前立委陳柏惟遭罷免後臨危受命，參與台中二選區立委補選，展現了驚人的選戰爆發力，短短2個月內成功翻轉選情，讓在地顏家二度吞敗。

林靜儀 林靜儀小檔案 生日：1974年2月12日

出生地：南投縣

學歷：中山醫學大學醫學研究所博士

經歷：

第9屆立法委員

民進黨中央黨部國際部主任

中山醫大附設醫院產科主任

行政院婦權會委員 看更多 關閉 是上屆不分區立委，任內問政即以犀利強悍著稱，但從未參選過，此次初試啼聲，以溫柔女醫形象，一舉擊敗在地深耕30年的顏家，不但讓民進黨增加了一席立委席次，更扭轉了陳柏惟罷免案後，綠營在台中二選區不利形勢，政治前途看好。

出身公務員家庭的林靜儀，今年47歲，是相當資深的婦產科醫師，歷任不分區立法委員、民進黨婦女部主任、民進黨國際部主任、無任所大使、台灣女人連線理事等職，也是廣播主持人、作家。

她性格直爽嗆辣，2014年剛獲聘前總統馬英九政府時代的行政院性平會性平委員後，因323占領行政院鎮壓事件，憤而請辭。

2016年擔任不分區立委，林靜儀以醫療專業背景，推動醫療法修法等，也關注台灣的國際空間發展，任內與近20國交流婦幼議題、智慧城市、醫療公衛等議題，相當活躍，儘管部分發言引發爭議，但表現仍頗獲黨內肯定。

林靜儀未連任不分區立委後，返回醫界擔任中山醫學大學附設醫院國際醫療中心主任，仍持續關注公衛議題，在疫情期間，多次上政論節目或接受媒體訪問，捍衛政府的防疫、疫苗政策，還爆料好心肝打疫苗爭議事件，累積不少聲量。

林靜儀這次脫下高跟鞋，換上布鞋勤跑選區，喊出「溫柔堅定新中二」的競選主軸，獲得選民肯定，如何接棒遭罷免的前立委陳柏惟，完成「2年拚4年」目標，將牽動她未來的政治發展。（編輯：蘇龍麒）1110109

民進黨候選人林靜儀9日在台中市第2選區立委補選以8萬8752票勝出，5區得票全贏。（中央社製圖）

台中市第2選區立委補選9日開票結果出爐，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票勝出，林靜儀陣營開票中心現場民眾揮舞旗幟，氣氛熱烈。中央社記者吳家昇攝 111年1月9日

台中市第2選區立委補選9日下午4時投票結束，不少關心開票民眾湧入民進黨籍候選人林靜儀開票現場，不時搖旗吶喊為林靜儀加油。中央社記者吳家昇攝 111年1月9日

台中市第2選區立委補選9日下午4時後開票，民進黨籍候選人林靜儀競選總部設立的開票現場湧入支持者，眾人搖旗吶喊，氣氛熱烈。中央社記者吳家昇攝 111年1月9日