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台中立委補選
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台中立委補選16/87

民進黨感謝民眾守住靜昶 籲回復正軌朝野團結防疫

2022/1/9 19:06（1/9 19:49 更新）
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（中央社記者葉素萍台北9日電）台中市第二選區立委補選民進黨候選人林靜儀勝選，無黨籍立委林昶佐罷免案未過關，民進黨今天感謝民眾支持，並呼籲「台灣應盡速回復正軌，朝野團結防疫」。

民進黨秘書長林錫耀透過新聞稿表示，誠摯感謝台中市第二選區及台北市中正萬華區這兩個選區的民眾，以及在本次補選過程中，所有積極投入輔選的黨公職。他並代表民進黨，特別感謝台灣基進黨與前立委陳柏惟的全力相挺。

林錫耀認為，選舉結果顯示，沒有正當性的罷免，不會獲得民眾支持，台灣社會用選票展現態度，民進黨要再次呼籲，選舉結束了，台灣社會應該儘速回復正軌，尤其台灣依然面臨疫情的挑戰，應盡快讓政治鬥爭落幕，朝野不僅要團結防疫，更要對於台灣接下來的經濟建設發展一起努力。

林錫耀表示，從中二選區補選結果可以看出，這次民進黨提名、台灣基進黨共同支持的林靜儀，能獲得如此高的票數與支持度，代表鄉親對自己家鄉未來的發展有更高的期待，希望能夠由具有在地關懷、國際視野、溫柔堅定、專業認真的林靜儀來為鄉親服務。

他說，林靜儀順利接過陳柏惟的棒子，可以接力完成陳柏惟對中二選區選民的承諾，一起和當地的夥伴們開創新局。

對於林昶佐的罷免案未過關，林錫耀表示，民眾對於無正當性的罷免舉動已經感到不耐煩，也不希望國家資源不斷浪費在這上面。罷免雖然是人民的權利，但不應該成為無限上綱的鬥爭工具。

他表示，今天罷免案未過關，更加證明民眾不同意無正當性的罷免案。接下來，民進黨會持續和林昶佐合作，共同為台北市中正萬華區的選民謀福利。

林錫耀再次感謝兩個選區的民眾的支持，民進黨期許未來和林靜儀、林昶佐持續在這兩個選區為民眾謀福利，為台灣未來一起打拚。（編輯：蘇龍麒）1110109

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