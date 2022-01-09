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林昶佐罷免案
新聞專題
林昶佐罷免案14/50

罷免案未過 趙少康：國民黨早點整合一定可成功

2022/1/9 18:53（1/9 20:49 更新）
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（中央社記者王承中、蘇龍麒台北9日電）中廣董事長趙少康今天表示，無黨籍立委林昶佐罷免案國民黨可算是小贏，如果國民黨基層早一點整合，一定可以成功。

台北市中正萬華立委罷免案、台中市第二選區立委補選今天舉行，同意林昶佐罷免的雖然票數較多，但未跨過門檻，罷免案未通過；中二選區則由民進黨提名候選人林靜儀當選。

趙少康發表聲明指出，台北市中正萬華罷昶投票結果出爐，同意罷免的人超過不同意，可惜投票率不夠高，跨不過罷免門檻，如果國民黨基層早一點整合，一定可以成功，還是要感謝中正萬華選民勇敢表達自己的意見，給不關心選區的林昶佐一個警惕。

他說，2020年立委選舉，林昶佐拿下8萬1000多票當選，今天卻只有4萬多人不同意罷免他，實在很丟臉，雖然林昶佐僥倖可以繼續留在立法院，但是請他要深刻反省檢討，長期擔任民進黨側翼，凡事附和執政黨決策，林昶佐失去在野黨監督制衡角色，成為民進黨附隨，已經讓選民非常厭惡。

趙少康說，這次罷免過程，國民黨基層一直到最後關頭才整合成功，民進黨卻是動員府院黨極力助選，總統蔡英文還御駕親征4次，投入大筆資源，把一個地方罷免案打成總統級選戰，最後不同意罷免的票數還是少於同意，再度證明蔡總統在首都的影響力持續下降，去年底剛結束的全國性公投案，台北拿下「四個同意」，重重打臉蔡總統施政方向，這次罷免案，同意票再度超過不同意，接連「五個同意」，蔡總統還不謙卑傾聽？

他表示，這場罷免案國民黨可算是小贏，但也要記取不團結只能嚐到敗果的教訓，學學民進黨砲口永遠對外的顧全大局，生聚教訓、重整步伐，凝聚年底選戰能量。

至於台中第二選區立委補選，趙少康說，顏寬恒遭到鋪天蓋地的追殺，等於是一國打一人，一路打得辛苦，為了避免模糊焦點，回歸鄉親自主，顏寬恒幾乎是孤軍作戰到最後，雖然這次「險敗」，但不需要灰心，持續深耕地方與服務，一切來日方長。（編輯：蘇志宗）1110109

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