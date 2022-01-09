陳柏惟：政治人物勿利用民主制度謀取利益

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（中央社記者蔡智明、曾以寧台中市9日電）台中市第2選區立委補選，由民進黨籍候選人林靜儀勝選。前立委陳柏惟今天說，國民黨籍候選人顏寬恒是有史以來第一個在同屆立委任期輸2次的人，他呼籲政治人物，不要利用民主制度與工具謀取家族與個人的利益。

陳柏惟昨晚在選前之夜落淚，今天在林靜儀競選總部發言時先強調他不會哭。

陳柏惟指出，顏寬恒連續2次的失敗，是有史以來第一個在同一屆立委任期內輸2次的人，他講這句話不是要「虧」顏寬恒，他的意思是政治人物不要用民主的制度與工具，達成家族與個人的利益。

陳柏惟說，林靜儀的勝利是第一次被罷免的一方與其他政黨合作推薦的候選人，再度贏回勝利，希望報復性罷免能因此次選舉結果告一段落。

台灣基進黨籍陳柏惟2020年當選第10屆台中市第2選舉區立法委員，2021年10月23日，此選區立委罷免投票中同意罷免總票數超越法定門檻，陳柏惟遭罷免。

台灣基進黨晚間在臉書粉絲專頁貼文表示，林靜儀擊敗顏家的意義，除了台中公民還給陳柏惟正義，更象徵著台灣社會戰勝舊政治、開啟新政治的決心。

基進黨指出，從罷免到補選，台灣基進一再呼籲選票是有重量的，民主實踐必須以捍衛台灣的生存為目的。而唯有透過民主的深化，讓投票行為是以制度保障公共利益的選擇，才能使民主機制不淪為私人利益所綑綁的分贓結構。

基進黨表示，在2022年初，迎來了令人振奮的開局。林靜儀再度使盤據在台中的烏雲退散；無黨籍立委林昶佐罷免案也有驚無險，反映出選民對報復性罷免的抵觸。（編輯：張雅淨）1110109