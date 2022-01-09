林靜儀當選台中第2選區立委 林昶佐罷免案遭否決

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（中央社記者陳俊華台北9日電）台中市第2選區立委補選、台北市第5選區立委罷免案今天同步登場，民進黨候選人林靜儀在台中市第2選區勝出，贏了國民黨籍候選人顏寬恒近8000票。台北市第5選區無黨籍立委林昶佐罷免案，同意票為5萬4813票，未達罷免門檻的5萬8756票、仍差3943票，因此遭否決。

台中市第2選區去年10月23日舉行罷免投票，無黨籍立委陳柏惟遭罷免，於2022年1月9日舉行立委補選。

中選會晚間宣布，第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選，選舉人數29萬5985人，投票人數17萬2446人，投票率為58.26%；開票統計結果林靜儀當選，14日將舉行委員會議，審定選舉結果，並公告當選人名單。

林靜儀得票數為8萬8752票、中國國民黨推薦的顏寬恒獲8萬912票，林靜儀贏了近8000票；林靜儀當選後，立法院民進黨團可望增加1席立委，總數達61席。

和去年10月的罷免案相比，當時罷免陳柏惟案的投票率為51.72%，同意罷免票數為7萬7899票，不同意罷免票數7萬3433票。

無黨籍立委林昶佐罷免案投票率41.93%，同意票距離罷免門檻尚差3943張，罷免未通過。（中央社製圖）

林昶佐罷免案是去年12月3日成案，同樣定在2022年1月9日舉行罷免投票。根據開票結果，台北市第5選區選民總數為23萬5024人，投票人數為9萬8549人，投票率為41.93%，有效票為9萬8153票，其中同意罷免票數為5萬4813票、不同意罷免票數4萬3340票。

雖然同意罷免票多於不同意票，但同意票數不足原選舉區選舉人總數1/4以上，投票結果為否決。依選罷法規定，罷免案否決者，在該被罷免人任期內，不得對其再為罷免案之提議。

林昶佐傍晚表示，這一年多來很多罷免、公投，面對一關又一關，但是公投守住、台中立委補選也守住，「現在中正萬華也守住了，感謝大家」；明天就要回到崗位上，請大家繼續給他鞭策、支持，希望一系列罷免案到此為止。

罷昶團體「清林散昶」領銜人周世雄晚上說，5萬多張同意票代表多數當地選民不信任林昶佐、雖敗猶榮，祝福也呼籲林昶佐應警惕。罷免案領銜人、台北市議員鍾小平說，他和國民黨的努力都不夠，黨也應該更團結。

民進黨候選人林靜儀9日在台中市第2選區立委補選以8萬8752票勝出，5區得票全贏。（中央社製圖）

林靜儀晚間在競選團對陪同下表示，未來全心全力服務打拚，才能對選民負責，她謝謝大家及團隊幫忙，特別謝謝台中市議員陳世凱及遭罷免的前立委陳柏惟協助；她也對顏寬恒說，這次選舉不是要滅絕哪一個勢力，而是要提醒面對民主的轉型，記得權力是人民的。

顏寬恒承認敗選後向支持者說，希望大家擦乾眼淚，他是在地的孩子，心在這裡不曾離開，日後他會繼續努力，只要一通電話，他就會出現在身邊。

總統蔡英文透過臉書發文表示，謝謝投票的民眾為台灣民主盡一份心力，補選、罷免案都已結束，面對新一波本土疫情，最重要任務是全力穩住疫情。行政院長蘇貞昌也分別致電林靜儀、林昶佐，期許兩人歷經選民考驗後，未來在立法院能有更亮眼表現。

對於補選罷免結果，民進黨秘書長林錫耀說，選舉結束後台灣社會應該儘速回復正軌，面臨疫情挑戰，應盡快讓政治鬥爭落幕，朝野不僅要團結防疫，更要對台灣接下來的經濟建設發展一起努力。

國民黨文傳會主委凌濤表示，朱立倫接任黨主席後，承接起罷免案、公投案及補選案都全力以赴，沒有缺席，任務到今天為止；全黨明天開始共同為2022選舉努力，下架民進黨，國民黨會全力以赴。

台灣民眾黨指出，近年藍綠兩黨對撞越演越烈，民眾對政黨惡鬥已感到厭煩，不樂見具政治報復性的罷免；呼籲以貼標籤方式製造對立，應適可而止。

時代力量黨主席陳椒華說，樂見林靜儀能善盡民意代表本分，認真關注地方公共事務，聽取並尊重多元聲音，理性問政和公共事務的討論；林昶佐罷免案，選民已做出決定，時代力量予以尊重。（編輯：林克倫）1110109