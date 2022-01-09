民眾黨賀林靜儀當選 盼貼標籤製造對立適可而止

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（中央社記者蘇龍麒台北9日電）台灣民眾黨今天表示，近年來藍綠兩黨對撞越演越烈，民眾對政黨惡鬥已經感到厭煩，不樂見具政治報復性的罷免；民眾黨呼籲，以貼標籤的方式製造對立，應適可而止。

台北市中正萬華立委罷免案、台中市第二選區立委補選今天舉行，同意林昶佐罷免的雖然票數較多，但未跨過門檻，罷免案未通過；中二選區則由民進黨提名候選人林靜儀當選。

民眾黨晚間針對選舉結果回應指出，台中市第二選區立委補選結果出爐，由林靜儀當選，接棒先前遭罷免的前立委陳柏惟，台灣民眾黨恭喜林靜儀時隔兩年重返立院。

民眾黨期盼，林靜儀能以尊重民意、超越黨意為優先，來監督政府，在新一波疫情下，全力為民眾把關和打拚。

針對林昶佐罷免案結果，同意票最終低於5萬8756票門檻，林昶佐未遭罷免。

台灣民眾黨對選舉結果表示尊重。民眾黨指出，這場罷免案起因於去年5月間台北市萬華區疫情嚴峻，種種防疫認知作戰如「全台陪雙北坐牢」、「雙北陪萬華坐牢」，對萬華人相當不公平，政治人物都該有所警惕，林昶佐也應更努力服務地方，回應選民的支持。

民眾黨指出，近年來藍綠兩黨對撞越演越烈，惡意螺旋不斷上升，民眾對政黨惡鬥已經感到厭煩，不樂見具政治報復性的罷免。在疫情陰霾之下，民眾生計、家庭深受影響，社會必須更加團結，共同面對未來的挑戰。

台灣民眾黨呼籲，以貼標籤的方式製造對立，應適可而止，在林昶佐罷免案後，今年底將舉行九合一地方選舉，屆時正是展現良善政治文化的重要時刻。（編輯：蘇志宗）1110109