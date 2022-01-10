罷免未過首回立院上班 林昶佐：盼社會回歸平靜

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無黨籍立委林昶佐10日首度回立法院上班，對於此次同意罷免票數超過5萬票，是否預期到這樣的結果，林昶佐表示，他在反罷免期間的訴求是結束一連串的政治性動員，討論數據會引起另一波政治性解讀，現在不想再討論，希望回歸正常工作。中央社記者張皓安攝 111年1月10日

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（中央社記者林育瑄台北10日電）罷免案未通過，無黨籍立委林昶佐今天首度回立法院上班，他談到是否預期同意罷免票數超過5萬時說，討論數據將引起另一波政治解讀，有違宣傳反罷免時訴求的終止政治動員，盼社會回歸平靜，立法院恢復正常運作。

台北市第5選區立委林昶佐罷免案昨天投票，同意罷免票5萬4813張、不同意罷免4萬3340張，投票率41.93%，罷免案未達罷免門檻的5萬8756票，因此遭到否決。

林昶佐今天上午接受記者聯訪時表示，心情「感覺差不多啦」；因為上週都在選區宣傳反罷免，無暇顧及立法院事務，今早回來先盤點這段時間累積的工作。

身為立法院修憲委員會成員，林昶佐指出，要準備需討論的東西，下午還要再召開協調會與工作會議。

對這次同意罷免票數超過5萬票，是否預期到這樣的結果，林昶佐回應，他在反罷免期間的訴求是結束一連串的政治性動員，討論數據會引起另一波政治性解讀，現在不想再討論，希望回歸正常工作。

被問到同意罷免票數比不同意票多出約1萬票，是否擔心選區分裂，林昶佐說，他的選區本來就是比較辛苦的選區，這也是他一直希望回歸正常工作節奏的原因，唯有如此，才能讓社會平靜。

林昶佐表示，如果又立刻討論選舉，將使社會浮動，讓想挑起對立者有機可乘。此外，今年下半年就要開始另一場選舉，實在沒太多修生養息的時間。

談到這次反罷免受民進黨幫助良多，是否考慮入黨，林昶佐說，感謝友軍民進黨的幫助，彼此的革命情感不斷累積，也證明即使外界想在困難時見縫插針、分化，「我們都還是能夠團結守住」。

林昶佐並希望社會回歸平靜，從前台灣基進立委陳柏惟罷免案到四大公投，立法院去年下半年度幾乎都在討論這些話題，是時候回歸正常運作。

此外，他指出，目前沒有規畫選台北市長，也不必要立刻投入選舉討論。

對罷免方將失敗歸咎於內部分裂與國民黨策略錯誤，林昶佐認為，罷免團體怎麼評估無從置喙，選舉都要回歸理性討論與事實論辯，最終投票的決定都是本於事實。

有關昨天罷免案後的臉書貼文一直改，林昶佐也解釋，助理原先將他在罷免未過後，對現場民眾的發言貼上去，但應該是要對外界的整體感謝，所以才調整。

林昶佐表示，立委4年任期本來就有規畫進度，接下來也會按計畫走，希望把罷免方提出的質疑，都能做到讓鄉親感受得到。

談到家人，林昶佐說，老婆與女兒都很貼心，尤其是女兒這段期間一直想知道，為何爸爸沒時間陪她；罷免案結束後時間多一點，女兒高興的安排許多遊戲指名爸爸陪玩，他笑稱這是另外一種累，但也很貼心。（編輯：康世人）1110110