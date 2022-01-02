蔡總統：要改變在地文化終結惡鬥 就支持林靜儀

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民進黨台中市第2選區立委補選候選人林靜儀（前左1）2日在沙鹿區舉辦造勢大會，總統蔡英文（前左2）到場站台，蔡總統致詞時表示，要改變在地文化、終結政治惡鬥，就要勇敢站出來投票支持林靜儀。中央社記者蘇木春攝 111年1月2日

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（中央社記者蘇木春台中2日電）民主進步黨台中市第2選區立委補選候選人林靜儀今天在沙鹿區舉辦造勢大會，總統蔡英文到場站台時指出，要改變在地文化、終結政治惡鬥，就要勇敢站出來投票支持林靜儀。

林靜儀今天在沙鹿區沙鹿競選辦公室前廣場舉辦造勢大會，蔡總統、立法院副院長蔡其昌、桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、農委會主委陳吉仲及林靜儀競選總部主委林佳龍、總幹事陳柏惟等人都到場站台。

蔡總統致詞時表示，這次選戰不是林靜儀一個人在拚而已，隊友台灣基進黨也一同出擊，「我們的目標很清楚就是要贏」。她說，林靜儀過去是醫生，接生超過7000名孩子，林靜儀在掃街拜票時，碰到很多人都是她曾接生的小孩。

蔡總統指出，林靜儀不只照顧台灣的婦女，還到國外很多人都沒去過的地方義診，她問林靜儀為什麼要去，林靜儀回說因為這些地方醫療資源不好，林靜儀想要去幫助更多人，因此邀請林靜儀擔任民進黨婦女部主任。

林靜儀擔任婦女部主任時期，蔡總統說，她觀察林靜儀外表很溫柔「但很敢、很恰」，不會因為她是黨主席、總統，有不一樣的意見時，林靜儀還是堅持自己的想法。

蔡總統指出，外界攻擊林靜儀不溫柔，她要告訴大家，林靜儀對需要幫助的人一定很溫柔，但是需要仗義執言的時候，林靜儀就是最勇敢、最強悍的那一個，這就是溫柔堅定。

蔡總統表示，這次陳柏惟遭惡意罷免，她拜託林靜儀接棒時也勇敢接下來。這次補選不只對台中很重要，對台灣也很重要，林靜儀要用行動政治，服務需要幫助的人，不是幫助特殊階級，國會立委是要想怎麼讓國家政治更好，而不是讓家裡的經濟更好。

蔡總統指出，有些選輸的人不甘願，發動惡意罷免，陳柏惟沒錢沒勢，靠努力得到大家的支持當選立委，但無緣無故被罷免，這次中二補選同一天，他們還要發動投票罷免台北的立委林昶佐，這種惡質的罷免文化大家不能接受。

蔡總統呼籲，大家要一起支持林靜儀以便終結亂象，這次如果真的要改變在地文化、終結政治惡鬥、討厭惡意罷免，大家就要勇敢站出來投票支持林靜儀。（編輯：戴光育）1110102