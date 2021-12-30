大提琴家張正傑等藝文人士相挺 不同意罷免林昶佐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中第二選區立委補選、台北市中正萬華立委林昶佐罷免案將於111年1月9日投票。大提琴家張正傑（右）與次女高音翁若珮（中）30日到立法院演奏獻唱，用音樂為林昶佐（左）加油打氣。中央社記者裴禛攝 110年12月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北30日電）無黨籍立委林昶佐罷免案將於明年1月9日投票；大提琴家張正傑等人今天召開記者會，力挺林昶佐，也希望這麼好的立委，應該繼續留在立法院。

張正傑、次女高音翁若珮及家醫科醫師林青穀等人今天在立法院召開記者會，作上述表示。

張正傑除在現場演奏一小段樂曲，也說過去辦講座時，學生希望邀請林昶佐來演講，而林昶佐每次都來，不過最近因為罷免案的關係而缺席，讓他覺得很難過。

張正傑指出，為何這麼認真、備受肯定的立委會被罷免，這麼好的立委應該留在這個位置。

林青穀表示，希望這次的罷免案不能成功，而林昶佐本身就是音樂人，期盼他繼續留在立法院，讓台灣的音樂環境更好。

林昶佐指出，他很珍惜與各年齡層有溝通的機會，也期待台灣藝文產業有更好的發展，希望年輕朋友一定要出來投票，把票催出來，一同守住這關。（編輯：黃國倫）1101230