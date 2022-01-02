總統為林靜儀站台 顏寬恒：不顧民眾感受與需求

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（中央社記者蘇木春台中2日電）總統蔡英文今天為民進黨籍台中市第2選區立委補選候選人林靜儀站台，國民黨籍候選人顏寬恒今天表示，執政黨全力只為搶回這席立委，不顧民眾感受與在地需求，他有的只有支持的鄉親。

顏寬恒今天下午在台中市龍井區天波府旁廣場，舉辦「恒想與你一起親子嘉年華」活動，他穿上老虎裝上台，與台下的民眾互動，台中市長盧秀燕、國民黨籍立委江啟臣、楊瓊瓔等人到場出席。不過，盧秀燕上台與民眾互動，致詞時未提到選舉，也未接受媒體採訪。

顏寬恒接受媒體聯訪時表示，希望透過親子溫馨的活動、不談政治，跟民眾一起感受快樂氣氛，希望將這2個多月選舉的烏煙瘴氣掃除。對於選前一週，將持續掃街、家戶拜訪與市場拜票，尋求選民的支持。

至於蔡總統今天為林靜儀站台，媒體提問是否有行政中立的問題，顏寬恒說，府院黨、媒體與網路，可動用的公權力與機關，民進黨都會去動用，沒有所謂行政中不中立的問題，因為看到執政黨全力只為搶回這席立委，不顧民眾的感受與需求，他有的就只有支持的鄉親。

至於顏寬恒昨天說元旦是中華民國生日，遭網友批評搞不清楚。他表示，其實沒有錯，10月10日是武昌起義，12月25日是行憲紀念日，開國紀念日就是元旦，開國到現在110年邁入第111年，並沒有錯。

顏寬恒說，這些台獨的人，「他們是不是搞到自己有點神智不清，你要消滅中華民國、又要蹭中華民國」，連中華民國的開國紀念日是哪一天都不知道，就是1月1日，這是無庸置疑的。

日前退役少將于北辰退出國民黨，在政論節目為林靜儀加油，顏寬恒昨天表示，于北辰為留在鎂光燈前出賣人格，引發各界討論。

對於台灣師範大學政治學研究所教授范世平認為，顏寬恒沒有資格批評于北辰。顏寬恒表示，同為名嘴為了新台幣3000元通告費，去參加特定政論節目，有些話出賣自己靈魂，也不能自己作主，不管是藍是綠，一個政黨如果沒有靈魂，就好比這些名嘴，如果沒有中心思想，不能讓人尊重，「我們內在的靈魂就是為民、在地服務，背負在地鄉親的心願」。（編輯：謝雅竹）1110102

國民黨籍台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒（左2）2日在龍井區舉辦親子活動，他穿上老虎裝上台，台中市長盧秀燕（右2）等人到場。中央社記者蘇木春攝 111年1月2日