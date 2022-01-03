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台中立委補選1/48

台中立委補選 林靜儀競選總部號召志工監票

2022/1/3 18:47（1/3 19:21 更新）
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台中市第2選區立委補選倒數，民進黨籍候選人林靜儀競選總部3日召開記者會，號召志工、民眾一起監督投票程序。中央社記者趙麗妍攝 111年1月3日
台中市第2選區立委補選倒數，民進黨籍候選人林靜儀競選總部3日召開記者會，號召志工、民眾一起監督投票程序。中央社記者趙麗妍攝 111年1月3日
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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市第2選區立委補選倒數，民進黨候選人林靜儀競選總部今天召開「監票催票部隊總動員」記者會，啟動責任制配額，號召志工監票，做「靜儀（正義）的力量」。

台中市第2選區立委補選1月9日投票，林靜儀競選總部今天召開「監票催票部隊總動員」記者會，啟動民進黨籍公職人員責任制配額，並號召志工、民眾來一起監督投票程序，一起做「靜儀的後盾」。

監票催票部隊總召、立委何欣純在記者會上表示，監票人員配置方式不公，加上台中市選委會消極處理，啟動監票催票部隊，號召志工輪班進行外監，作為「靜儀（正義）的力量」，讓每一張票都合法、公開、透明。

民進黨台中市黨部主委李天生指出，此次有90個里，其中有154個投開票所沒有內監，透過民進黨籍26名議員、4名立委一起動員編制責任。

林靜儀競選總部主委林佳龍表示，選戰進入最後的階段，選情相當緊繃，顧票與監票非常重要，面對監票員不足、不公的補足方式，透過外監制度，實踐民主的最後一哩路。

選戰倒數，民進黨籍邱議瑩、李昆澤、沈發惠、吳秉叡、張宏陸、賴瑞隆、林俊憲、林楚茵與何欣純等9名立委，擔任林靜儀的分身，兵分3路在大肚、霧峰、龍井的路口，向往來人車致意拜票。（編輯：謝雅竹）1110103

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