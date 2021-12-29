民進黨2022年選對會成軍 蔡英文領軍賴蘇鄭入列

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（中央社記者溫貴香、葉素萍、王揚宇台北29日電）民進黨中常會今天通過成立2022年選舉對策委員會，由黨主席蔡英文擔任召集人，並由選對會成員林錫耀、洪耀福召集協調工作小組，工作小組由中常委、各派系代表組成，宣告2022年布局工作正式啟動。

為布局2022年，民進黨中常會今天通過2022年選舉對策委員會（選對會）與協調工作小組名單。

選對會9人小組，由黨主席蔡英文擔任召集人，其他成員包括，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、前交通部長林佳龍、前民進黨秘書長洪耀福、現任黨秘書長林錫耀。

另外，民進黨在「2022年選舉對策委員會」下設「協調工作小組」，執行有關提名的徵詢、協調工作，以利整體佈局，促進黨內團結合作，由洪耀福、林錫耀擔任共同召集人，小組名單分別為，蘇系立委吳秉叡；新潮流系為中常委梁文傑及新社會智庫副總幹事劉維鈞；正國會有前立委高志鵬、中常委陳茂松；英系為黃承國、立委蔡易餘；湧言會則是立委王定宇及高雄市黨部主委趙天麟；綠色友誼則由立委何志偉代表。

蔡英文在中常會指出，2022年的地方大選，不只對黨的執政路線，對於下階段的國家穩健發展，更至關重要。今天民進黨成立選對會，只有一個目標，就是為黨、也為地方找出最好的人選，全黨團結一致，爭取勝選實踐對人民的承諾。

蔡英文說，提名選拔的過程，一定有競爭，但她期待所有的黨內人士都能在「為台灣、愛護黨、團結共進」的信念下，讓提名的競爭是良性競爭，能夠激盪出對地方發展、對人民福祉有利的政策方案，一起找出最適當的人選，來迎接挑戰。

蔡英文表示，回顧2018年的經驗，混亂的錯假訊息、負面選舉手法，幾乎沖散了隊伍，這次要取教訓，用最精實的陣容、最團結的精神，來爭取國人的信任，全力打贏這場選戰。

王定宇在中常會會後受訪表示，選對會名單出爐，由總統、黨主席親自操盤選對會策略的部分；選對會的第二部分是協調工作小組，納入中常委、各派系代表，設定好的戰略，共同尋才，迎接2022年的挑戰。（編輯：蘇龍麒）1101229