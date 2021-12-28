更多編輯台推薦新聞：
疫苗數位證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看
生活

疫苗數位證明怎麼申請？入境哪些國家可用？QA一次看

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭
國際

日本大雪照片直擊 電車開門竟見雪牆、麥當勞叔叔只露半顆頭

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程
數位專題

公共出借權試辦首年只發了40萬 出版社疾呼簡化流程

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股大漲147點收18196.81點 收盤續寫新高紀錄
首頁 / 重點新聞

參選下屆台北市長？ 陳建仁：沒有這回事

2021/12/28 13:05（12/28 13:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
前副總統陳建仁（前中）28日出席澎湖惠民醫院重建動土儀式，對於目前重建經費受疫情影響，僅募集一半，籲請國人與澎湖鄉親踴躍捐款。中央社 110年12月28日
前副總統陳建仁（前中）28日出席澎湖惠民醫院重建動土儀式，對於目前重建經費受疫情影響，僅募集一半，籲請國人與澎湖鄉親踴躍捐款。中央社 110年12月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣28日電）媒體報導，前副總統陳建仁是下屆台北市長熱門人選，陳建仁今天在澎湖參加惠民醫院重建動土表示，沒有這回事，全台灣每一個人都應盡心力，讓台灣這塊地更美好幸福，自己站在中研究院士立場，希望在學術與國際合作上對人類有更多的貢獻。

陳建仁今天出席澎湖惠民醫院重建動土，對於目前重建經費受疫情影響，僅募集一半，籲請國人與澎湖鄉親踴躍捐款，讓最需要照顧老人的地區，早日促成院區的重建。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

昨天台北傳出前副總統有意參選下屆台北市長，陳建仁接受中央社記者訪問時表示，沒有這回事，每個人都在自己的工作崗位上，應盡自己的心力，讓台灣這塊土地更美好幸福。

台北市長選戰一役，是民進黨2022重中之重，先前呼聲高的衛福部長陳時中、內政部長徐國勇、前文化部長鄭麗君、前交通部林佳龍等人，甚至還傳有接觸主持人謝震武，不過最新傳聞指出，民進黨內評估陳建仁形象佳、聲望高、且政黨色彩淡，能以學者身分幫民進黨爭取中間、淺藍選票。不過黨內人士多認為，「目前應僅止於廣泛討論」，黨中央未證實展開徵詢作業。（編輯：黃世雅）1101228

延伸閱讀
拜登召開COVID-19線上峰會 陳建仁致詞：台灣疫苗充足後願捐助他國陳建仁立陶宛演說 談台灣民主經驗籲合作捍衛理念陳建仁：疫苗是國安產業 自製有其必要性陳建仁：變異株傳染力大幅提升 唯有全民打疫苗才能有效克制
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族