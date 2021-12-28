參選下屆台北市長？ 陳建仁：沒有這回事

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（中央社澎湖縣28日電）媒體報導，前副總統陳建仁是下屆台北市長熱門人選，陳建仁今天在澎湖參加惠民醫院重建動土表示，沒有這回事，全台灣每一個人都應盡心力，讓台灣這塊地更美好幸福，自己站在中研究院士立場，希望在學術與國際合作上對人類有更多的貢獻。

陳建仁今天出席澎湖惠民醫院重建動土，對於目前重建經費受疫情影響，僅募集一半，籲請國人與澎湖鄉親踴躍捐款，讓最需要照顧老人的地區，早日促成院區的重建。

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昨天台北傳出前副總統有意參選下屆台北市長，陳建仁接受中央社記者訪問時表示，沒有這回事，每個人都在自己的工作崗位上，應盡自己的心力，讓台灣這塊土地更美好幸福。

台北市長選戰一役，是民進黨2022重中之重，先前呼聲高的衛福部長陳時中、內政部長徐國勇、前文化部長鄭麗君、前交通部林佳龍等人，甚至還傳有接觸主持人謝震武，不過最新傳聞指出，民進黨內評估陳建仁形象佳、聲望高、且政黨色彩淡，能以學者身分幫民進黨爭取中間、淺藍選票。不過黨內人士多認為，「目前應僅止於廣泛討論」，黨中央未證實展開徵詢作業。（編輯：黃世雅）1101228