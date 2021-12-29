傳竹南、頭份若被併就選大新竹市長 徐耀昌否認

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）媒體報導，苗栗縣長徐耀昌指稱「如果竹南、頭份被合併，他會參選大新竹市長」。徐耀昌今天澄清指出，「那是開玩笑的」及「我苗栗國國王都做了，還選你什麼市長」。

徐耀昌今天上午出席台61線後龍觀海大橋及西湖溪橋改建工程開工典禮，接受媒體訪問時，做上述回應。

徐耀昌昨天參加頭屋國中老舊校舍整建工程開工典禮，聯合報28日報導，徐耀昌多次抨擊新竹縣市合併，如果僅納入苗栗縣竹南、頭份合併，是意圖消滅苗栗，「如果竹南、頭份被合併，就會參選大新竹市長」。

徐耀昌今天受訪時表示，那是昨天訪問結束後跟記者開玩笑的，「可能他沒有想清楚我是頭份人，如果把頭份竹南併過去，就變成我有機會選」。

徐耀昌強調那是在開玩笑，並直言「我苗栗國的國王都做了，還做什麼市長不市長」。

他說，推動升格直轄市「呷緊弄破碗」，凡事事緩則圓，妥善將人事時地物做一個詳細地整理規劃，然後在2026年實施中國國民黨所提出的「竹竹苗科技都」概念也蠻好的。（編輯：戴光育）1101229