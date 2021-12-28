內政部：收到彰化縣改制直轄市計畫 依地制法辦理

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（中央社記者陳俊華台北28日電）彰化縣爭取升格為第7都，內政部今天表示，上午已經收到彰化縣提出改制直轄市計畫公文，將依地方制度法相關規定辦理。

現行地方制度法第4條第1項條文規定，人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。為推動新竹縣市合併升格，民進黨團總召柯建銘提案修法，將「且」改為「或」。

縣市合併升格議題引發討論，彰化縣長王惠美昨天說，升格條件最好是彰化縣，不用修法，人口數也夠、條件也夠。昨天已將升格計畫書送出，希望內政部盡快審議，讓彰化有機會盡快升「都」。

內政部下午在媒體群組說明，今天上午11時20分收到彰化縣提出改制直轄市計畫公文，將依地方制度法相關規定辦理。

現行地方制度法規定，縣（市）擬改制為直轄市者，縣（市）政府得擬訂改制計畫，經縣（市）議會同意後，由內政部報請行政院核定之。

地制法也明定，行政院收到內政部陳報改制計畫，應於6個月內決定。內政部應於收到行政院核定公文的次日起30日內，將改制計畫發布，並公告改制日期。（編輯：謝佳珍）1101228