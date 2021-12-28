談大新竹合併升格 侯友宜：選舉年觀感不好

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（中央社記者沈佩瑤新北28日電）新北市長侯友宜今天針對大新竹合併升格議題表示，國土規劃應有長遠完整論述，尤其明年是選舉年，時機敏感做這件事「觀感不好」，將引發質疑執政黨利益大於國家人民。

侯友宜上午出席新北市2021災害管理研討會開幕儀式後接受媒體聯訪，媒體詢及大新竹合併升格，新竹市長林智堅宣布不會參選2022年合併升格後的大新竹市長。

侯友宜表示，國土規劃的未來需要長遠來看，如何做好國家整個發展定位，新竹縣市整併，那其他如彰化縣要不要升格？大台北要不要整併？甚至雲嘉何去何從？

他說，中央在國土規劃上應有完整論述，同時傾聽民眾聲音和看法，要有一個過渡期去解決未來整併後的挑戰，而不是快速得從明年起。

侯友宜認為，尤其明年選舉年時機敏感，觀感不好之外，大家也會質疑執政黨利益擺在國家人民利益前面；國土規劃不是為整併而整併，應符合民眾需求，並找出國家真正在國際上有競爭能力的國土規劃方向。（編輯：李錫璋）1101228