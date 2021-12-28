林智堅籲勿阻竹竹合併 國民黨：你才是最大阻礙

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（中央社記者王承中台北28日電）新竹市長林智堅呼籲國民黨勿用竹竹苗假議題拖延竹竹合併升格。國民黨政策會副執行長黃紹庭今天表示，林智堅草率的自導自演，忽略縣市合併需要穩健進行，才是新竹合併案中最大的阻礙。

面對大新竹合併議題，國民黨提出「2026竹竹苗科技都」，新竹市長林智堅今天表示，呼籲國民黨主席朱立倫正視新竹縣市民眾期待，勿用竹竹苗假議題拖延竹竹合併升格，不要讓台灣半導體產業和全世界競爭時刻錯過契機，強調「這不是你承擔得起」。

國民黨政策會副執行長黃紹庭今天透過新聞稿表示，由始至終，林智堅都是新竹合併案中最大的阻礙，因為個人草率的自導自演，忽略縣市合併需要穩健進行，致使民進黨在立法院上演逕付二讀的荒唐戲碼，不要說國民黨、在地人士不支持，就連民進黨內都有所不滿。

黃紹庭指出，過去六都升格都經歷充分討論，反而林智堅一味要求立即合併才是假議題，包括苗栗竹南銅鑼園區作為影響竹科的重要基地，都因為林智堅個人的急於速成而刻意迴避，若林智堅不懸崖勒馬，還執意胡亂批評，恐變成台灣國土規劃的千古罪人。

黃紹庭表示，了解高科技對地方、台灣經濟發展的重要性，只是按照制度走，才能建立起長治久安的社會，也才是正道，請林智堅不要以高科技發展為由，跳過制度，來強推竹竹苗合併，這樣的急就章，未必對台灣高科技發展是正向。

對於民進黨立法院黨團總召柯建銘稱反對竹竹合併的人心中都有鬼，國民黨是因沒辦法面對內部壓力，才以此抹黑林智堅與民進黨。

國民黨文傳會副主委張斯綱表示，無論是社會觀感、在地民意甚至民進黨內聲音都非常清楚，不願意陪柯建銘與林智堅玩下去，賠上新竹以及民進黨的未來。當柯建銘的權謀算計未能得逞，實在不必回過頭來指責積極為竹竹苗市民權益、為台灣國土規劃把關的在野黨。（編輯：黃國倫）1101228