彰化縣改制直轄市計畫書送達內政部 盼與中市互補【獨家】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪、郝雪卿彰化28日電）彰化縣改制直轄市計畫書今天送達內政部，依據計畫書內容，彰化縣人口逾125萬人達升格門檻，若改制成功，名稱將訂為「彰化市」，可望與台中市形成互補的中台灣雙城。

針對彰化縣推動改制直轄市案希望能成為互補的中台灣雙城，台中市政府回應指出，台中市作為中部7縣市的領頭羊，將持續振興經濟，促進發展，帶動區域交流。

地方制度法第4條第1項規定，「人口聚居達一百二十五萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」為推動新竹縣、市合併升格，民主進步黨立法院黨團總召柯建銘提案修法，將規定中的「且」改為「或」。

彰化縣政府提案爭取升格直轄市日前獲彰化縣議會審議通過，彰化縣府緊急提出升格計畫書，今天送達內政部。彰化縣長王惠美今天接受媒體聯訪時指出，彰化縣力拚升格成為第7都，「當仁不讓」。

根據中央社記者今天取得的「彰化縣改制直轄市計畫書」，計畫書內容分為14個章節，針對改制後地方財政、教育及都會發展等都提出說明。

計畫書中，彰化縣府指出，彰化縣資源不如直轄市充沛，若能改制為直轄市，在經費、人力及執行面上將更充裕，業務能專業分工，同時與台中市形成中台灣雙城，成為帶動中部地區產業、經濟、商業發展等的雙引擎。

計畫書說明，彰化縣若改制後名稱訂為「彰化市」，縣內原有26個鄉鎮市在行政區劃法尚未訂頒前，規劃仍維持原行政區域，僅將鄉鎮市改為區，村里都改為里。

計畫書指出，在改制前，彰化縣有54席議員、26名鄉鎮市長及317名鄉鎮市民代表；若改制後，議員席次減少至43席，民選鄉鎮市長改為區長並依法任用，鄉鎮市民代表會將廢除。

計畫書表示，彰化縣建縣近300年，擁有豐富文化資產，更有多位人間國寶，這些豐富文化資產，就是台灣歷史的軌跡及縮影，為發揚文化寶藏並朝國際化發展，彰化改制才能成為名實相符的文化大城。

計畫書結語指出，彰化縣是全台灣重要稻米、花卉產地，更是傳產原鄉，也是新興科技及綠能發展新場域，有眾多全球知名企業與隱形冠軍，擁有極佳離岸風電資源與太陽光電發展實力。

彰化縣若改制後，在合理財政分配及事權統一下，能吸引更多優秀人才及彰化子弟回鄉服務與創業，也能利用中部科學園區二林園區優勢，成為高科技產業新興生產地區，進一步吸引跨國企業設廠，加速建構完成台灣西部科技走廊的願景。（編輯：戴光育）1101228