林智堅不選大新竹市長 柯文哲：與竹竹合併是兩回事

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）新竹市長林智堅宣布不參選2022年合併升格後的大新竹市長，盼各黨支持大新竹升格。台北市長柯文哲今表示，參選與否是個人選擇、都尊重，但跟竹竹合併是兩回事。

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今出席「119高效能勤務派遣系統」發表記者會，接受媒體聯訪時被問及竹竹合併與林智堅不參選大新竹市長一事。

柯文哲說，參選跟不參選都是個人選擇，他都尊重，但跟竹竹合併是兩回事。柯文哲指出，行政區域要整合應有前置作業，要先在行政院底下找一個政務委員成立專案辦公室，整合軌道運輸、公宅、都市計畫、水利等跨區事項，運作有成績後才有辦法做行政區劃重整。

柯文哲批評政府不處理國土計畫法、財政收支劃分法等，卻推地方制度法修法，「事情不是這樣做的」，國家該有長遠規劃、按部就班。

柯文哲舉例，像基隆輕軌牽涉到基隆、新北、台北，「每個人本位主義有什麼好談的，這一定要中央出來整合」。

柯文哲重申，六都已經不對，現在又要在不對的基礎上搞第七都甚至第八都。現在要討論的不是選舉，而是嚴肅的國土重劃問題，政府要尊重專業，「不要一做每個人都覺得奇怪」。（編輯：張銘坤）1101228