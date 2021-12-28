籲朱立倫勿阻竹竹合併升格 林智堅：你承擔不起

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新竹市長林智堅（圖）27日晚間舉行記者會表示，他不會參選2022大新竹合併後首任市長。林智堅28日接受媒體聯訪，呼籲國民黨主席朱立倫正視新竹縣市民眾期待，勿用假議題拖延竹竹合併升格，不要讓台灣半導體產業和全世界競爭時刻錯過契機，強調「這不是你承擔得起」。中央社記者魯鋼駿攝 110年12月28日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）新竹市長林智堅今天呼籲國民黨主席朱立倫正視新竹縣市民眾期待，勿用假議題拖延竹竹合併升格，不要讓台灣半導體產業和全世界競爭時刻錯過契機，強調「這不是你承擔得起」。

林智堅昨晚舉行記者會表示，他不會參選2022大新竹合併後首任市長，希望這樣的決定促使各在野黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率的討論回歸正軌。

林智堅今天接受媒體聯訪指出，昨天他決定要對外宣布不參選之前，先致電向行政院長蘇貞昌說明，蘇貞昌認為可以再想想，不一定要作此決定，但林智堅認為自己已讓國民黨、其他政黨扭曲原來推動竹竹合併升格修法的本質，所以決定不參選。蘇貞昌予以尊重。

對於民進黨派系對竹竹合併升格有諸多反彈，林智堅說，起初民進黨內部有許多不同意見，都是出於提醒和意見，不過最後黨內都有高度共識，現在最關鍵是朝野政黨要正視問題，坐下來理性溝通，不要再做政黨操作、讓人民失望。

林智堅說，再次邀請朱立倫一起找機會公開辯論，讓民眾了解雙方各自提出的竹竹合併升格及竹竹苗合併升格，別因為政黨紛爭耽誤期程，不要讓台灣半導體產業和全世界競爭時刻錯過契機，強調「這不是朱主席個人承擔得起」。

對於國民黨認為「重點不是參不參選」一事。林智堅回應，過去國民黨主張修改地制法是因人設事，現在他不參選就沒有這個問題，卻又說「選不選不是重點」，認為公道自在人心，民眾會檢視每個人說的話。

林智堅說，未來會花更多時間下鄉新竹縣、市，呼籲民眾站出來告訴這些政黨、少數利益者，民眾要的是大新竹生活更好，合併升格為直轄市一定會更好。（編輯：李錫璋）1101228