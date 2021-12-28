柯建銘：林智堅說到做到 請各黨面對大新竹合併

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縣市合併議題引起諸多討論，新竹市長林智堅27日晚間宣布不會參選合併後的大新竹市長。民進黨立法院黨團總召柯建銘（中）28日上午受訪表示，請各位放心，講過的話絕對會做到，林智堅只有一個工作，繼續推動縣市合併升格。中央社記者王飛華攝 110年12月28日

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（中央社記者林育瑄台北28日電）新竹市長林智堅昨天宣布不會參選合併後的大新竹市長，民進黨團總召柯建銘今天說，請各位放心，講過的話絕對會做到，林智堅只有一個工作，繼續推動縣市合併升格。

林智堅昨天宣布，為促使朝野加速修法，讓大新竹合併升格，不會參選2022合併升格後的大新竹市長；近兩週積極推動地方制度法修法的民進黨立法院黨團總召柯建銘昨晚受訪時表示，大家現在應該可以坐下來好好談修法、談大新竹合併升格了吧，也希望可在立法院臨時會討論。

柯建銘上午接受媒體聯訪時說，政治攻防都有沙盤推演，林智堅9月就倡議新竹縣市合併，但新竹縣長楊文科加碼說要新竹縣市合併升格，而且要修地方制度法，要把這個原委講清楚。

柯建銘指出，新竹縣市分家40年，許多共同性問題亟待解決，既然楊文科這樣表示，他與林智堅就決定共同來推動縣市合併升格。

媒體詢問新竹縣市合併成功後，是否可能再徵召林智堅參選；柯建銘回答說，沒有所謂徵召再來選，「這樣可以看嗎」？請各位放心，講過的話絕對會做到，也不用再為林智堅找工作，林智堅只有一個工作，繼續推動合併升格。

柯建銘表示，政治攻防非常動態，但這件事的出發點不是為了個人選舉，而是為新竹縣市合併發展；既然林智堅的作法是為了新竹成長、讓台灣高科技產業繼續茁壯，也請各黨共同面對，好好回答大新竹合併需處理的問題。

他進一步說，24日的院會，民進黨團原要提議地制法修法草案逕付二讀，後來協商討論變成付委審查，但在野黨也反對，「這什麼名堂」？連在委員會好好討論重要法案也不行；要講清楚，「誰才是一黨一人之私，誰才是機關算盡」。

柯建銘指出，這段時間講過反對的人心中都有鬼，國民黨是因沒辦法面對內部壓力，「他敢（推）竹竹苗（合併）嗎？那些樁腳，要選議長、鄉鎮長他可以處理嗎」？

柯建銘說，所以國民黨才以此抹黑林智堅與民進黨，現在當然要讓這件事情被民眾知道，誰才是真心為了大新竹合併升格。

柯建銘也表示，民進黨團既然在24日的院會甲動，要硬幹不是困難的事情，但要讓在野黨現形，國民黨要自掘墳墓，請時代力量和台灣民眾黨不要陪葬。（編輯：康世人）1101228