立院下午起開臨時會 處理預算修憲酒駕及地制法等案

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立法院全院委員談話會5日處理各項提案時，依提案先後次序處理，先就民進黨團總召柯建銘（左）等人提出臨時會召開時程案進行表決；現場出席100人，表決結果為贊成60人、反對35人、棄權5人，贊成者多數，通過柯建銘等人提案。中央社記者鄭傑文攝 111年1月5日

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（中央社記者范正祥台北5日電）立法院今天舉行全院委員談話會，表決通過民進黨立委柯建銘等人所提自今天下午起至28日召開臨時會，處理預算、修憲、酒駕修法和地制法修法等案。

立法院第10屆第4會期於去年12月31日劃下句點，但仍有包括今年度中央政府總預算案在內的多項議案審查，未能於法定會期內完成。

立法院長游錫堃昨天召集朝野黨團協商，研商柯建銘等人所提召開第10屆第4會期第1次臨時會相關事宜，各黨團無法達成共識，今天舉行全院委員談話會決定。

立法院全院委員談話會今天處理各項提案時，依提案先後次序處理，先就柯建銘等人提出臨時會召開時程案進行表決。出席100人，表決結果為贊成60人、反對35人、棄權5人，贊成者多數，通過柯建銘等人提案。

接續，談話會再就柯建銘等人提案有關臨時會的特定議案進行表決。出席97人，表決結果為贊成57人、反對39人、棄權1人，通過柯建銘等人提案。

談話會所通過的是民進黨立委柯建銘、劉世芳、蔡適應等61人提請立法院於5日至28日召開第10屆第4會期第1次臨時會。臨時會的期程為今天下午及10、11日舉行第1次會議，24日至28日為第2次會議。

另外，上述提案還建議6日、7日、12日、13日、14日及17日至22日召開委員會會議，6日舉行第10屆修憲委員會第2次全體委員會議。

至於臨時會處理的議案，包括納入攸關18歲公民權等的中華民國憲法增修條文部分條文修正草案及憲法部分條文修正草案，還有中華民國111年度中央政府總預算案（公務預算部分）、中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案。

這次納入臨時會處理的議案還包括鬆綁縣市升格的地方制度法第4條條文修正草案，因應少子化私校經營危機的私立高級中等以上學校退場條例草案，和攸關精神障礙犯罪暫行安置的刑法、刑事訴訟法等配套修法，以及針對允總統核定參謀總長延役的陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案等案在內。

民進黨團幹事長劉世芳於談話會表示，這次臨時會有開會的必要，民進黨團提「1修憲、2預算、14法案」。有關修憲案的部分，朝野黨團目前總共有75項提案，其中民進黨團提案42項，國民黨團提案26項，在立法院完成修憲草案非常重要。

她希望在臨時會完成若干修憲案，尤其是4個黨團都有共識的18歲公民權，也盼在臨時會完成2個重要預算案。

至於14個法律修正案，劉世芳特別指出，其中的核心議題包括朝野黨團協商時大家非常關注的酒駕防制，不管是修改陸海空軍刑法或道路交通管理處罰條例，民進黨團願意尊重3個黨團的重大提案，把它納入臨時會審議。

國民黨團支持召開臨時會審查111年度中央政府總預算案（公務預算部分）、中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案，立委費鴻泰、陳玉珍、萬美玲等39人今天也針對臨時會特定議案提案。

不過，國民黨團的提案在表決時，共100人出席，贊成43人、反對57人、棄權0人，沒有通過。（編輯：康世人）1110105