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18歲公民權出立院 教育團體肯定朝野擱置歧見

2022/3/25 17:05
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（中央社記者陳至中台北25日電）立法院會今天表決通過18歲公民權修憲案，後續將交由公民複決。教育團體多肯定朝野擱置歧見，也期許在未來公民複決階段，社會能有更多的建設性對話。

立法院會今天三讀表決以贊成109人、反對0人、棄權0人，通過18歲公民權修憲案，明定年滿18歲中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權，全案公告半年後將交由公民複決。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天下午發出新聞稿，肯定朝野立委投下贊成票，完成歷史性的任務，讓18歲公民權成為台灣憲政史上首次交付公民複決的修憲案。

全教總期盼在公民複決階段，社會能有更多建設性對話，順利完成修憲的最後一哩路。同時也呼籲朝野政黨，對於青年關注的少子女化、低薪過勞、房價過高等議題，也應提出具體可行的政策。

台灣少年權益與福利促進聯盟（台少盟）今天在臉書發文，肯定今天立法院通過憲法修正案，是送給全台青少年最好的青年節禮物。台少盟表示，這是暌違17年以來的修憲，感謝各黨團支持，也感謝所有出席且投下同意票的立委，讓青少年能真正拾回應有的公民權利。

台灣青年民主協會（青民協）今天稍早發出聲明，肯定所有支持18歲公民權的立委，並提到年底的公民複決需要965萬同意票，也希望跨黨派持續對公眾說明，積極進行社會溝通。（編輯：陳政偉）1110325

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