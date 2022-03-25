18歲公民權修憲案公民複決 民眾時力拚倡議宣傳

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北25日電）立法院今天三讀通過18歲公民權修憲案。民眾黨選戰小組召集人蔡壁如說，將發揮全國公投精神倡議，並向社會說明民眾黨主張；時代力量主席陳椒華說，將要求優秀的公職參選人一同宣傳公民複決。

台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如受訪表示，立法院今天通過18歲公民權修憲案是憲政史上非常重要一頁，民眾黨的屬性是進步價值，並強調世代正義與環保永續。

蔡壁如表示，選舉就是爭取最大的選民支持，透過不斷倡議和每一次的選舉，讓社會知道民眾黨的訴求與主張、擴大政黨支持，未來將繼續倡議廢考監、降低修憲門檻、基本國策、動保入憲及選制改為聯立制等5大修憲案。

蔡壁如表示，修憲公民複決965萬票是高門檻，但她將發揮去年跑全國公投的精神，呼籲民眾出門投票，而這也是向社會各界說明民眾黨政治主張、宣導公民參政好機會。

時代力量黨主席、立委陳椒華接受中央社記者訪問指出，18歲公民權是時力一直以來的主張，相關宣傳資料也早已準備好，會透過16個地方黨部宣傳外，年底大選時力推出很多優秀、年輕的各級民代參選人，黨中央會要求他們配合宣傳18歲公民權的公民複決。

陳椒華認為，從太陽花學運以來，時力獲得年輕族群支持度是高的，但時力不是為了要贏得年輕族群的認同，才去推動18歲公民權，而是本來就應該這樣做。

陳椒華也說，朝野各黨團都支持18歲公民權修憲案，時力是其中的一員，時力會繼續努力把成績拿出來。（編輯：林興盟）1110325