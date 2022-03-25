18歲公民權剩最後一哩路 各政黨搶年輕選票

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（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北25日電）投票年齡下降至18歲推動多年，如今終於將交由人民複決，剩下最後一哩路。儘管能否過關尚在未定之天，但在緊繃的藍綠結構中，年輕選票屢次成為關鍵，各政黨都卯足全力爭取。

根據中選會委託研究比較2016年總統大選、2018年九合一選舉及2020年總統大選的投票行為，發現2020總統大選吸引較高比例的年輕選民參與投票，40歲以下年輕選民投票率明顯提升，尤其30歲以下選民增幅最大，由前兩次投票率不到6成，提高至7成以上。

18歲公民權修憲複決，可能合併年底九合一選舉，民進黨憲政改革小組成員、律師黃帝穎認為，朝野共識，通過立法院3/4的高門檻，將18歲公民權送出立法院，複決投票合併年底選舉，對於年底縣市長選舉刺激年輕人返鄉投票意願，有具體的正面效果。

這次因為國民黨投下關鍵同意票，讓18歲公民權可以交付複決。黃帝穎說，國民黨可以扳回在年輕選票的劣勢，在18歲公民權這個議題上，與其他政黨平起平坐，國民黨在年底選戰也有空間訴求國民黨與年輕人站在一起，這對國民黨目前在年輕選票的劣勢，具有一定平衡效果。

至於修憲複決若合併年底九合一選舉，對選戰結果是否有影響，東海大學政治系教授沈有忠分析，年輕選民對民進黨和其他小黨支持度相對較高，複決投票合併大選，對於民進黨的縣市長、以及其他小黨的議員選情，會有加分效果。

不過，民進黨立委羅致政認為，18歲公民權送出立法院，交給公民複決，各黨都支持，對於年底九合一選舉不會有直接影響，但對下屆總統大選有影響。2024年會有新的一批年輕人成為選民，各黨如何爭取這批新的選民，以及這批選民的態度，牽動選舉結果。

民進黨在年輕族群支持度較高，且在社群經營多年，屢次在選戰中收效，相較之下，國民黨較弱勢。

不願具名的國民黨立委指出，「你給年輕人機會，年輕人自然就會給你機會」。若在這次地方議員的提名中，多一些新人、年輕人面孔，給外界全新的感受，民眾甚至年輕人自然而然就會給予更多機會，也只有如此，才有機會擺脫老舊、老派的形象，獲得更多支持。

國民黨黨內人士表示，像這次六都議員提名，給予年輕的新人100%初選民調加權，以及在各地盡可能推出年輕新人參選，包括黨主席朱立倫子弟兵凌濤都親自到桃園參選議員，可以看出黨中央在培育年輕新人參政的想法，希望可以藉此獲得更多年輕人支持。

一位地方人士則建議，除了多給年輕人機會外，年輕人關注的包括低薪、高房價等議題，各地方政府如何幫忙與解決，也是爭取年輕選票的一環。國民黨擁有14個執政縣市，要繼續延續執政，只要能拿出幫助年輕人解決困難的解方，要獲得年輕人的支持，仍可期待。

至於民眾黨和時代力量，原本的支持基礎就是年輕選民，年底九合一選舉提名，也都以年輕人為主，這次也將利用公民複決機會，除了拚修憲成功，也衝刺選戰。（編輯：謝佳珍）1110325