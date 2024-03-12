民團：台灣網路管理是石器時代等級 籲國會定專法

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（中央社記者葉素萍台北12日電）透過網路平台人口販運、投資詐騙案例不斷，台灣教授協會會長陳俐甫說，台灣對網路相關管理是石器時代等級，主要是社維法等級的行政罰為主，先進國家如歐盟已實施數位服務法等專法來管制，台灣應加速制定，與國際接軌。

台灣永社、台灣教授協會今天舉辦「大型境外網路平台應在台落地」記者會，陳俐甫、台灣永社副理事長黃帝穎、台灣法律科技協會理事長江雅綺、法律白話文運動網站主編王鼎棫與談。

黃帝穎說，Facebook、Line等社群媒體被柬埔寨人口販運及就業詐騙集團下廣告，警察只能在機場舉牌警告民眾，卻沒法律依據可要求平台下架；前陣子抖音大規模散布中選會作票等假訊息，同樣遇到沒有法律依據可對平台課責的困境。

黃帝穎指出，瑞典哥德堡大學發布2023年研究報告，台灣是全球受境外假訊息影響最嚴重的國家，已蟬聯10年榜首，台灣是中國假訊息及認知作戰的重災國，民主防衛更有迫切性。

陳俐甫說，台灣是資通訊大國，但台灣對於網路相關管理卻是石器時代等級，主要是社維法等級的行政罰為主。目前民法與刑法相關規範不夠完備，針對新興科技與跨國特性的網路平台，先進國家如歐盟已經實施數位服務法等專法來管制，台灣相關提案均胎死腹中，應該加速制定以與國際接軌。

陳俐甫指出，台灣除了受到惡劣商人或犯罪目的網路侵擾，更有中國因政治野心與軍事目的，刻意進行的認知作戰與網路滲透，事關國安與民生，建請行政院與立法院將網路平台專法列入最優先法案。

江雅綺認為，網路空間並非法律真空，單倚賴數位服務、數位平台業者的善意或合作，有所不足。台灣作為世界知名的數位科技島，在數位法律更應加快腳步，避免境外境內數位平台有差別待遇。

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王鼎棫指出，當代社群平台有「資訊守門人」的關鍵地位，能影響平台資訊流通，產生極大言論影響力，並在資訊流動間進一步獲利，國家基於對使用者保護義務，有必要好好管理。

台灣永社與台灣教授協會訴求，儘快制定專法，強化數位市場管理、明訂網路平台的責任及義務；建立有效合作機制，有鑑於網路犯罪的跨國特性，政府應建立與數位服務提供者的合作框架，包含配合執法行動；於台灣境內的落地規範，未在境內設立但在境內提供服務的網路平台，應指定法定代理人，以保證其有足夠授權及資源，可執行法遵業務；鼓勵網路平台提高服務條款透明度、強化消費者保護及未成年保護機制。（編輯：張均懋）1130312