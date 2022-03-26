修憲複決綁大選？朱立倫：為何要做矛盾的事情

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（中央社記者劉冠廷台北26日電）立法院通過18歲公民權修憲案，對於公民複決是否綁年底地方選舉舉行，國民黨主席朱立倫今天說，公投綁大選已被否決，這是民進黨和中選會的主張，「現在為什麼要做這個矛盾作為」，後續應找個適度的時間舉行。

立法院會25日三讀通過18歲公民權修憲案，明定年滿18歲中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權，全案公告半年後將交由公民複決，這也是首次交付公民複決的修憲案。

民進黨立法院黨團總召柯建銘在修憲案通過前，呼籲藍營不要當修憲逃兵，更向朱立倫喊話不要當逃兵總司令。

朱立倫上午出席「感恩與傳承獎學金暨文藝獎頒獎典禮」前受訪表示，很少看到這樣的執政黨，不斷抹黑羞辱在野黨，睜著眼說瞎話。他最早提出18歲公民權入憲的主張，民進黨不但程序不正義，對於民眾最關心的動保權、氣候權、內閣同意權完全置之不理，才是修憲的逃兵。

朱立倫也說，希望接下來，對於民眾關心的動保權、氣候權、責任政治的恢復閣揆同意權，大家一起趕快來推動。

至於中選會將討論公民複決是否合併年底地方選舉舉行，朱立倫表示，公投跟大選分開是民進黨和中選會的主張，「現在為什麼要做這個矛盾作為」；他認為，找個適度的時間來推動，也是很好的事情。

外界解讀國民黨立法院黨團對18歲公民權是否投下同意票意見分歧，朱立倫則解釋，國民黨立委對18歲公民權修憲案沒有意見，是對民進黨鴨霸的作風有意見，18歲公民權是國民黨的主張，當然贊成。（編輯：黃瑞弘）1110326