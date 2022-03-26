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柯建銘秀證據 民進黨2002年提18歲公民權提案

2022/3/26 21:20
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（中央社記者賴于榛台北26日電）國民黨昨天發布新聞稿說，18歲公民權是國民黨、也是黨主席朱立倫最早提出。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在臉書貼出2002年的提案作證明，顯示民進黨在20年前就已提18歲公民權提案。

在朝野共識下，立法院會昨天三讀通過18歲公民權修憲案。國民黨隨即透過新聞稿說，18歲公民權是國民黨、也是朱立倫最早提出，是「國民黨修憲主張的第一條」；台灣民眾黨則在臉書指出，創黨以來，一直把「公開透明，還政於民」放在心上，如今公民權年齡下修露出曙光，是一大進展。

柯建銘今天則在臉書貼出立法院議案關係文書，顯示民進黨20年前就已提18歲公民權提案。

柯建銘自稱修憲老兵並表示，2002年5月29日，當年是立法院第5屆第一會期，全立法院第一個提出憲法修正案，讓民眾只要年滿18歲，就可以行使投票權，正是他代表民進黨黨團提案。

他還說，這一刻，等了20年，壯年老柯都已成7旬柯老，「豈有不戚戚焉？」

民進黨發言人謝佩芬昨天也透過新聞稿表示，民進黨自1996年開始倡議、推動18歲公民權已過26年，且民進黨政府2020年就與朝野合作，將民法成年年齡下修到18歲，並修正所得稅法等多項相關配套修法，終於讓台灣民主史邁向新的里程碑。（編輯：林克倫）1110326

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