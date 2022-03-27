游錫堃：朝野若願研究廢考監 樂意繼續協調

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（中央社記者陳俊華台北27日電）立法院25日通過18歲公民權修憲案。立法院長游錫堃今天說，28日將貼出公告、半年後交中選會辦理複決；修憲不會因此停下來，若朝野願意對廢考監進一步研究，他很樂意繼續協調。

立法院25日通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民將有選舉、罷免與創制、複決等公民投票權，並有被選舉權；公告半年後，需在3個月內舉行選舉人投票複決，有效同意票約須965萬張，才會正式通過。

游錫堃上午出席黃惠君著作的「二二八反抗運動：台灣爭取民主之路」新書發表會。他受訪時表示，黃惠君在去年11月發表「二二八消失的政黨」，這次是「二二八反抗運動」，今天他特地來道賀、表示敬意，希望對台灣歷史有興趣的人可以買來研究，身為台灣人應該多了解歷史。

媒體詢問，18歲公民權通過後，台灣民主之路還有哪些地方要努力。游錫堃說，大多數台灣人都希望台灣變成「正常國家」，國際上所有國家都能承認台灣是一個國家、同時能參加聯合國，這條路還滿漫長的，所以台灣要實現正常國家的目標，有很多要先正常化。

游錫堃表示，在體制上、尤其是憲法上，明明是三權分立、為什麼要叫五權憲法，不管是美國、日本、英國都是三權分立，如果台灣要三權分立，就要廢考監，其他還有很多體制方面可以檢討。很高興18歲公民權能通過，週一（28日）會貼公告，公告半年後再由中選會辦理公民複決。

游錫堃說，並不因為18歲公民權通過後，其他修憲就停下來，立法院還是繼續協調，朝野各黨如果研究後，願意對廢考監進一步研究、推動，「我很樂意繼續協調」。（編輯：蘇志宗）1110327