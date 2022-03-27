修憲公民複決綁大選？朱立倫籲民進黨勿政治算計

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（中央社記者王承中台北27日電）國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨過去強力主張公投不能綁大選，現在又支持修憲公民複決綁大選，呼籲民進黨不要政治算計。既然台灣民意已決定公投不能綁大選，就應遵照民意，他建議另找時間進行修憲公民複決。

立法院會25日三讀通過18歲公民權修憲案，全案公告半年後將交由公民複決。中選會表示，年滿20歲的國民，始具有修憲複決公投的投票權；至於是否併年底九合一大選，屆時將由中選會委員決議相關事宜。

朱立倫今天在出席國民黨歸僑聯誼會春酒接受媒體訪問時，對於民進黨盼18歲公民權的公民複決能併年底選舉，他表示，公投不能綁大選曾是民進黨強力的主張，也是之前台灣公投的結果，現在民進黨卻又要違反公投結果，這豈不是矛盾。

朱立倫指出，去年的公投結果是公投不能綁大選，現在卻又可以綁在一起，請民進黨先向全民解釋，過去為什麼強力反對公投不能跟大選綁在一起。所以他認為，應該找一個適當的時間進行公民複決，朝野四個黨大家共同努力推動。

他表示，民進黨不用一天到晚做政治算計，更不必抹黑其他政黨，既然公投不能綁大選是台灣民意的決定，就應該遵照民意去做，朝野政黨基本立場都是希望年輕人能更多參與政治，支持18歲公民權也是國民黨一致的主張。

另外，有關桃園市長選舉，媒體詢問，桃園市議員陳萬得已在各群組宣布黨中央要提名呂玉玲。朱立倫指出，選策會本週才要徵詢，這個才是事實。每一名優秀的人才，選策會本週都會一一去了解意願如何，這是第一步要做的。

朱立倫表示，最重要是能獲得桃園民眾的支持，以及能為桃園的願景、未來作出最好的規劃、貢獻，這就是國民黨要提名的候選人。

至於高雄市長的提名是否也是在地優先？朱立倫表示，每一個城市都有不同的歷史、不同特質，都會尊重在地歷史背景及在地特質，很多地方會因地制宜，每個城市都是要提名在地民眾最支持的候選人。（編輯：蘇志宗）1110327