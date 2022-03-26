18歲公民權還有一段路 蘇貞昌盼各政黨一起努力

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）行政院長蘇貞昌參加屏東科學園區籌備辦公室揭牌，針對立法院通過18歲公民修憲案，蘇貞昌說，還有一段辛苦的路要走，希望各政黨一起努力。

立法院昨天通過18歲公民權修憲案，未來年滿18歲的中華民國國民將有選舉、罷免與創制、複決等公民投票之權，並有被選舉權，公告半年後，需在3個月內舉行選舉人投票複決，有效同意票約須965萬張，才會正式通過。

蘇貞昌今天參加屏東科學園區籌備辦公室揭幕，會前被媒體聯訪，公民投票複決需要965萬同意票，院長會覺得有難度嗎。

蘇貞昌指出，民進黨推動18歲公民權入憲已有多年，這次各政黨大家能夠團結一起，讓它能夠通過立法院，而現在就進入公告，然後複決的程序，還有一段辛苦的路要走，但是應該給年輕人承擔更多的責任，同時也要給他們應該有的權利，這是世界的趨勢，也是台灣年輕人的期待，希望各政黨大家一起努力，通過複決的門檻，讓這個修憲能夠成功。（編輯：方沛清）1110326